Proč dostal vyhazov? Quennevillův pobočník měl nakopnout jednoho z Panterů

Vyhráli spolu dva Stanley Cupy, další ale bok po boku nepřidají. Mike Kitchen skončil v roli asistenta uznávaného kouče Joela Quennevillea. Spolupráce mezi oběma šedesátníky se fakticky přetrhla už před pár měsíci, Kitchen se rozhodl, že se ke Cats nepřidá během "Return to play." Chyběl tak na střídačce mimo jiné během předkola, v němž Florida narazila na newyorské Islanders a rychle vypadla.

Proč se Kitchen neúčastnil "Return to play"?

Čtyřiašedesátiletý trenér citoval rodinné důvody. Otázkou ovšem zůstává, zda už tehdy nebyl na černé listině a na odchodu od Panterů. Jeho nynější konec by tomu nasvědčoval.

Po Kitchenově odvolání se totiž rychle dostaly ven zvěsti o tom, že dostal vyhazov kvůli incidentu s nejmenovaným floridským hráčem. Vše se mělo seběhnout během lednového zápasu s Minnesotou.

Známý novinář Frank Seravalli z TSN informuje, že během třetí třetiny přiletěla na střídačku Panthers láhev s vodou a polila Kitchena. Ten poté měl nakopnout jednoho z hokejistů Floridy. "Pro takové chování není v NHL místo," cituje Seravalli svůj nejmenovaný zdroj.

"Od Kitchena rozhodně nešlo o žádné přátelské povzbuzení," dokresluje svědectví. Kitchen je tak dost možná dalším mužem, který přichází o práci po "hokejovém me too." Podobně skončil na podzim Bill Peters, Marc Crawford byl na měsíc suspendován.

Tehdejší floridský generální manažer Dale Tallon měl údajně incident mezi Kitchenem a jedním z hráčů řešit hned po zápase s Quennevillem. K žádnému potrestání ale nedošlo a Kitchen dál zůstával na střídačce.

Svého místa se, alespoň na oko, dobrovolně zřekl až před návratem NHL po pauze kvůli pandemii koronaviru. Nebyl při tom, když Panteři selhali v sérii s Ostrovany. Vypadnutí odnesl padákem již zmíněný Tallon, kterého nahradil na postu GM Bill Zito.

Třeba je to právě on, kdo inicioval definitivní odchod Kitchena. Dávalo by to smysl - zbavil by se kostlivce ve skříni, možná narovnal pošramocené vztahy v kabině.

Dá se očekávat, že postupně přijdou ze zámoří detailnější zprávy, které potvrdí, nebo naopak vyvrátí některé z domněnek.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+