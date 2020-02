Prodlouží Vegas a Colorado vítěznou sérii? Rangers se mohou dotáhnout k play off

Boje o play off začínají v NHL gradovat. Blíží se okamžik, kdy některým zbydou už jen teoretické naděje a někomu dokonce žádné. To však není případ New Yorku Rangers, kteří mohutně dotahují svou ztrátu a pokud uspěji v souboji proti Philadelphii, dotáhnou se k elitní osmičce Východu. O osmou výhru v řadě si zahrají Vegas, Colorado pak o páté vítězství za sebou.

Rangers předvádí v posledních týdnech mohutnou stíhací jízdu. Z týmu, který byl před pár týdny už takřka na odpis, je celek, jenž může velmi brzy vyšoupnout z první osmičky Východu některého ze soupeřů. Šanci k tomu přitom bude mít už v noci na sobotu, kdy si zahraje na ledě Philadelphie.

Jezdci vyhráli 9 z posledních 10 zápasů a mají úchvatnou formu. Jenže souboj s Flyers jim jen dobrá forma nevyhraje. Domácí jsou totiž taky pořádně rozjetí a vyhráli čtyřikrát v řadě. Navíc v prvním vzájemném měření sil, k němuž došlo v prosinci, vyhráli hladce 5:1.

O své osmé vítězství v řadě a navýšení vedení v Pacifické divizi, si zahrají Golden Knights. Na ně čeká duel s Buffalem, s nímž v polovině ledna prohráli 2:4 a mají jim co vracet. Vegas v posledních týdnech předvádí výborný ofenzivní hokej, o tom svědčí i 22 vstřelených branek v uplynulých pěti zápasech. Na druhé straně Buffalo se pomalu začíná smiřovat s tím, že se nepodívá do play off.

Colorado má šanci vybojovat pátou výhru v řadě a o něco snížit svou ztrátu na lídra Západní konference ze St. Louis. Laviny si v noci na sobotu zahrají proti Carolině, jež se usilovně snaží vrátit do první osmičky Východu, ale předvádí v posledních týdnech výkony jako na houpačce.

I proto Hurricanes, kterým chybí oba brankáři Mrázek a Reimer, jsou na Východě až devátí. Na domácím ledě se jim navíc příliš nedaří a prohráli zde tři zápasy za sebou. Prolomit to budou chtít právě dnes, kdy by rádi potvrdili dva měsíce staré vítězství Colorada, kde vyhráli 3:1.

01:00 Philadelphia Flyers - New York Rangers

PHI: bilance 36-20-7 vs NYR: bilance 35-24-4

01:00 Columbus Blue Jackets - Minnesota Wild

CBJ: bilance 31-20-14 vs MIN: bilance 31-25-7

01:30 Carolina Hurricanes - Colorado Avalanche

CAR: bilance 35-23-4 vs COL: bilance 37-18-7

04:00 Vegas Golden Knights - Buffalo Sabres

VGK: bilance 35-22-8 vs BUF: bilance 29-26-8

04:00 Anaheim Ducks - Pittsburgh Penguins

ANA: bilance 25-30-8 vs PIT: bilance 37-19-6

