Prohlubující se krize? Trpící Columbus přišel o nejlepšího střelce

Výkony Columbusu v posledních měsících byly, vzhledem k odchodu největších hvězd i zářivých posil z loňského února, překvapivé a dost možná senzační. A to i s ohledem na absenci brankářské jedničky Korpisala. Jenže poslední týdny ukázaly svou stinnou stránku, na které bylo vypsáno sedm porážek v řadě. Aby toho nebylo málo, Blue Jackets přišli až do konce základní části o svého nejlepšího střelce...

Dánský útočník si v úterním souboji proti Philadelphii poranil kotník. Ten si, bohužel, pouze nezvrtnul, jak ukázala vyšetření u specialistů. Nalezena totiž byla dokonce fraktura, jejíž léčení bude trvat 8-10 týdnů.

To znamená, že Bjorkstrand bude svému týmu chybět do konce základní části, a i kdyby se Columbusu povedlo projít do play off, nejspíš by musel vynechat kompletní první kolo.

„Je to kluk, se kterým můžete po celou sezonu počítat v jakékoliv situaci. Myslím, že opravdu našel svůj rytmus, takže je dost na prd vidět, že je zraněný,“ nepáral se při vyjádření k absenci svého kolegy obránce Zach Werenski.

S tím souhlasí i Pierre-Luc Dubois. „Je to velká díra, kterou nyní musíme vyplnit. V posledních týdnech se hodně rozstřílel a celkově to je velmi dobrý hráč,“ připomněl jeho 21 nastřílených gólů, jež z něj dělají nejlepšího střelce Columbusu. Je také jediný, kdo dokázal v tomto ročníku překonat dvacetigólovou hranici.

Kromě Bjorkstranda a Korpisala figuruje na marodce Columbusu dalších sedm hráčů, včetně obránců Setha Jonese, Ryana Murrayho a útočníků Cama Atkinsona či Alexandera Wennberga. „Není to pro nás nic nového. Nemyslím si, že by nás někdo litoval, takže se proč bychom se měli sami litovat?“ uvedl kapitán Nick Foligno k počtu zraněných hráčů. „určitým způsobem je ten počet zranění možná i trochu motivace pro kluky, aby přinutili lidi s námi dál počítat. Procházíme těžším obdobím, ale pořád držíme místo divoké karty,“ dodal.

Čtyřiadvacetiletý Bjorkstrand, jenž se narodil v dánském Herningu, byl jednou z tváří neskutečného vzepětí Columbusu. Podceňovaný tým dlouho figuroval mimo elitní osmičku Východu a dlouho to také vypadalo, že šance na postup do play off jsou pouhým sci-fi.

Jenže od začátku ledna (včetně silvestrovské noci) dokázali Blue Jackets vyhrát až do 8. února vyhrát 13 zápasů z 15 odehraných. Rázem se vyhoupli tabulkou vzhůru a příliš jim nevadila ani absence Joonase Korpisala, brankářské jedničky týmu, který nehraje od konce prosince.

Jenže se dařit přestalo a na Columbus dopadla herní krize. Sedm porážek v řadě sice ještě tento tým nestálo místo v první osmičce, ale ztráta Bjorkstranda tomu může výrazně pomoci.

Bjorkstrand v této sezoně odehrál jen 49 zápasů, a tedy už 13 jich vynechal. Kromě 21 branek přidal 15 asistencí a vstřelil celkem pět vítězných gólů. Otázkou už jen zůstává, jak na jeho zranění zareaguje vedení Columbusu před blížící se uzávěrkou přestupů. Na případné posílení kádru mají Blue Jackets čas jen do pondělí.

