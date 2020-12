Promluví do souboje o Calderovu trofej? Romanov dostane v Montrealu šanci

Každou sezonu patří mezi jedny z nejdiskutovanějších individuálních trofejí, také letos vypadá, alespoň na papíře, souboj o nejlepšího nováčka sezony zajímavě. Řekne si o pozornost také talent z Montrealu?

Sezona ještě nezačala, každopádně spekulovat a glosovat nadcházející ročník lze už nyní.

Do National Hockey League vtrhne další vlna mladých nadějí v čele s jedničkou draftu Alexisem Lafrenièrem. Také minulý ročník je příkladem toho, že o Calderovu trofej ale může zabojovat kdokoliv.

První sezonu v zámoří vyhlíží také Alexander Romanov. Montreal se těší na první zápasy svého talentovaného obránce, kterého si zástupci Canadiens vybrali na draftu v roce 2018 z osmatřicáté pozice.

Dvacetiletý Rus již zažil atmosféru montrealské kabiny. S týmem Habs se seznamoval během letošní sezony, když se svými novými trávil čas v bublině v Torontu a sledoval zápasy vyřazovací části.

Teď ale bude chtít on být tím, kdo slavnému mužstvu Vedení Canadiens je připraveno mu dát v nejlepší hokejové lize světa šanci a bude jen na něm, jak ji zužitkuje. „Je zřejmé, že mu musíme dát šanci získat si to místo a dokázat, že na to má. Je to na něm,“ komentuje mladíkovu pozici asistent trenéra Luke Richardson.

Start nového ročníku je zatím naplánovaný na 1. ledna 2021. Předběžně by Romanov mohl začít ve třetí obranné dvojici, trenérský štáb ovšem věří, že si může říct i o větší porci minut.

Share on Google+