První odhad draftu 2021: Češi na ústupu, v první stovce jen Svozil

Jen co proběhl odložený draft NHL, zámořská soutěž zveřejnila první odhady pro ten následující. Český prapor v žebříčku podle očekávání drží Stanislav Svozil, ale od dalších krajanů už se zdaleka tolik neočekává.

Oddělení centrálního skautingu NHL zveřejňuje první žebříček tradičně právě během října, letošní odložený draft na to neměl vliv. Co ale bohužel vliv má, to je skutečnost, že spousta talentů vinou koronaviru aktuálně nehraje. Už teď je jasné, že zámořští pozorovatelé budou mít směrem k příštímu (snad) létu hodně ztíženou pozici.

Draft 2021 se týká hokejistů narozených nejpozději 15. září 2003. Zatímco poslední edice měla už s předstihem výrazného favorita, tentokrát se o místo jedničky strhne mnohem větší boj. „Žádného Alexise Lafreniera v tomto ročníku nemáme a na nejvyšší příčky může pomýšlet řada hráčů,“ uvedl Dan Marr, ředitel Centrálního skautingu.

Za normálních okolností by se do žebříčku citelně promítly výkony hráčů na Hlinka Gretzky Cupu nebo dubnovém mistrovství světa do 18 let, jenže ani jedna z akcí se letos neuskutečnila. „I proto je příliš brzo hovořit o přednostech aktuálního ročníku, kromě toho, že na každém postu máme spoustu kvalitních hráčů,“ řekl Marr. Ovšem tak našlapaná edice jako letos se rozhodně neočekává.

Úvodní žebříček tradičně rozděluje necelých 350 prospektů do tří kategorií. Hráči s ratingem A mají největší předpoklady pro umístění v prvním kole draftu, ti s ratingem B ve druhém a třetím kole. Skupina C pak zahrnuje ostatní talenty.

Mezi žhavé kandidáty na čelní pozici můžeme řadit Aatu Rätyho, centr z Oulu by se mohl stát vůbec první finskou jedničkou v historii draftu. Rating A získalo ještě dalších deset hráčů z Evropy, z toho čtyři Rusové a pět Švédů, včetně nejlépe hodnoceného brankáře Jespera Wallstedta.

Ze zámořských hokejistů zaujme třeba jméno Lukea Hughese, jehož starší bratři Quinn a Jack už NHL hrají. Luke jde coby obránce v Quinnových stopách. Hodně vysoko míří další Američan, útočník Matthew Beniers, který jako jediný prolomil „armádu“ silného ročníku 2001 a zahrál si za USA na loňském šampionátu osmnáctek.

Vyhlídky českého hokeje bohužel nejsou příliš optimistické. Úvodní kolo by se ho podle prvotního odhadu už třetím rokem v řadě netýkalo a do skupiny hráčů s hodnocením B pronikl pouze nadaný brněnský obránce Stanislav Svozil (na úvodním snímku).

Dalších sedmnáct Čechů se objevilo ve třetí skupině. Druhou šanci na draft zkusí proměnit brankář Nick Malík, jehož kluby letos opomenuly poněkud překvapivě. Dalšími gólmany v žebříčku jsou Pavel Čajan, Patrik Hamrla a Tomáš Suchánek.

Z obránců mohou uspět Ondřej Baláž, Marek Chvátal, Vladimír Kremláček, Tomáš Machů, Jakub Šedivý, David Špaček a Jiří Ticháček, z útočníků pak Jakub Brabenec, Michal Klimo, Jakub Kos, Jan Krupička, Adam Měchura a Martin Ryšavý.

Před rokem touto dobou přitom na rating B dosáhli tři Češi a na C osmadvacet, ve finále si ještě pohoršili. Teď navíc drtivá většina našich hokejistů stále zůstává mimo hru, což jim komplikuje snahy zabojovat o lepší pozici. Těžko tedy můžeme očekávat překonání letošního počtu osmi draftovaných hráčů.

Slováci mají v žebříčku pouze tři zástupce – Róberta Bača, Šimona Grocha a Oleksije Mykluchu. Byť k nim můžeme přidat ještě Matthewa Kniese, držitele amerického i slovenského občanství. První dva jmenovaní působí v českých juniorských týmech (Karlovy Vary a Olomouc), stejně jako německý forvard v libereckých službách Bennet Rossmy.

Český hráč s ratingem B

Stanislav Svozil (2003) – obránce, HC Kometa Brno

Čeští hráči s ratingem C

Ondřej Baláž (2002) – obránce, HC VERVA Litvínov / HC Stadion Litoměřice

Jakub Brabenec (2003) – útočník, Charlottetown Islanders (QMJHL)

Pavel Čajan (2002) – brankář, Kitchener Rangers (OHL)

Marek Chvátal (2003) – obránce, HC Sparta Praha

Patrik Hamrla (2003) – brankář, HC Energie Karlovy Vary / HC Baník Sokolov

Michal Klimo (2002) – útočník, HC Sparta Praha

Jakub Kos (2003) – útočník, Ilves Tampere (Finsko)

Vladimír Kremláček (2002) – obránce, HC Škoda Plzeň

Jan Krupička (2003) – útočník, HC Sparta Praha

Tomáš Machů (2003) – obránce, HC VÍTKOVICE RIDERA

Nick Malík (2002) – brankář, Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL) / HC Oceláři Třinec / HC Frýdek-Místek

Adam Měchura (2003) – útočník, Bílí Tygři Liberec

Martin Ryšavý (2003) – útočník, HC VÍTKOVICE RIDERA / HC ZUBR Přerov

Tomáš Suchánek (2003) – brankář, HC Oceláři Třinec / HC Frýdek-Místek

Jakub Šedivý (2003) – obránce, Bílí Tygři Liberec

David Špaček (2003) – obránce, HC Škoda Plzeň

Jiří Ticháček (2003) – obránce, Rytíři Kladno

Hráči jsou seřazeni abecedně.

NHL Central Scouting has released the 2020-21 Preliminary Players to Watch List on https://t.co/ONjCiALkyX - Listing the top 2021 #NHLDraft prospects. — NHL Central Scouting (@NHLCentralScout) October 27, 2020

