První v ligové historii. Kubalík debutoval v play off pěti body!

Před časem se vypovídal pro bezfrazi.cz. Mluvil o tom, jak ho nakopla řeč Martina Straky po průměrné sezóně v Plzni, kdy se vrátil ze zámořské juniorky. Jak důležitá byla sebereflexe, schopnost uvědomit si vlastní chyby a nedostatky. Jak zásadní bylo přiznat si, že hokej není jen o střílení gólů.

Od té doby jeho hvězda stoupá. Dvakrát nejlepší střelec tuzemské Extraligy, nejproduktivnější hráč ve Švýcarsku a průlom v NHL. Jestli nás kvůli někomu může mrzet letošní nedohraná základní část, je to kvůli Dominiku Kubalíkovi. S trochou štěstí mohl atakovat 35-40 branek.

Z hráče, který se v první polovině sezóny ocitnul i na tribuně mezi náhradníky, je najednou borec, jemuž má nakázáno nahrávat i hvězdný Patrick Kane. „Bylo by fajn, abys to dával Kubiemu na volej,“ radil prý v sezóně americké superhvězdě asistent trenéra.

Životní zápas

Že se to vyplatí, ukázal úvodní duel Blackhawks v letošním play off. Pět bodů za večer, to je porce, jaká se i Jaromíru Jágrovi povedla párkrát za život. Většina českých borců může o takovém zápase jen tiše snít. Kubalík ho předvedl při své pohárové premiéře!

Jako první hokejista v historii NHL nasbíral při svém debutu v play off pět bodů.

Chicago vedlo po první třetině nad Edmontonem 4:1. Kubalík asistoval u druhé, třetí a čtvrté trefy. Dvakrát Jonathanu Toewsovi, z toho jednou na přesilovce, jednou Brandonu Saadovi. Soupeř pak v prostředním dějství snížil, Kubalík ho ale dvěma góly do druhé sirény dorazil. V závěrečné třetině Oiles už jen dvakrát korigovali na konečných 6:4 pro Chicago.

„Ofenziva Edmontonu zářila po celou sezónu, na startu eliminační fáze jí ale ukradl show Dominik Kubalík,“ píše kanadská TSN. Ne, duo Leon Draisaitl (1+2), Connor McDavid (1+2) se podle zvyklostí nemělo za co stydět, přesto zůstalo ve stínu plzeňského odchovance, jenž byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

„Dostali jsme gól v úvodních minutách, rychle jsme se ale vrátili,“ řekl český finalista Calder Trophy pro nejlepšího nováčka sezóny. „Cítil jsem se dobře, všechno se mi dařilo. Je to samozřejmě pěkné, ale je to první utkání. Musíme vydržet.“

Kubalík tak jen potvrzuje svou formu z průběhu sezóny. Jako by žádná pauza ani nebyla. Druhou polovinu základní části měl lepší než tu první, celkem nastřílel 30 branek a přidal 16 asistencí. V přípravném duelu proti St. Louis zapsal tři body (2+1).

Před sezónou nazval fanweb Blackhawks Kubalíka „skrytým drahokamem“. Zdánlivě odvážná slova jsou s každým odehraným měsícem pravdivější.

