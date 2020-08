První zápasy konferenčních semifinále čekají na další čtyři týmy

Po sobotním předkrmu v podobě utkání mezi Coloradem a Dallasem, se v noci z neděle na pondělí rozjedou konferenční semifinále naplno. Program zahájí souboj mezi Tampou Bay a Bostonem. Do akce se vrhnou také na Západě Vegas s Vancouverem.

02:00 Tampa Bay Lightning - Boston Bruins

Stav série: 0-0

Série, která by mohla být opravdu pikantní a mohla by se v ní vyskytnout spousta vypjatých situací. Oba soupeři se příliš nemusí, o čemž svědčí i poslední zápas, který se odehrál 7. března. Došlo ke dvěma bitkám (jedné se zúčastnil i nestárnoucí Zdeno Chára), padlo pět osobních trestů... Zkrátka, bitva mezi Tampou a Bostonem by mohla být pomyslným vrcholem konferenčních semifinálových sérií.

Oba celky se vyhnuly předkolu a startovaly ve skupinách o umístění. V úvodním kole play-off dokázal Boston přehrát Carolinu 4:1 na zápasy, Tampa se naopak pomstila Columbusu za loňské vyřazení a zvítězila rovněž 4:1 na zápasy.

Blesky do série vstoupí bez útočníka Stevena Stamkose, který stále není připraven na návrat na led po zranění před začátkem tréninkového kempu. Ze hry bude také obránce Jan Rutta k jehož stavu, respektive připravenosti, nejsou dostupné žádné nové informace.

Co se Bostonu týče, tomu chybí finský brankář Tuukka Rask. Zatím to ale Bruins příliš vadit nemusí, slovenský gólman Jaroslav Halák předvádí parádní výkony a to se potvrdilo i v sérii s Hurricanes. Boston se oproti skupině o umístění herně zvedl a i Halákovy výkony jsou jedním z důvodů.

V této sezoně se konalo pět vzájemných zápasů. V základní části se Lightning podařilo vyhrát tři ze čtyř duelů. Stejně tak Bolts vyhráli i utkání ve zmíněné skupině o umístění.

04:30 Vegas Golden Knights - Vancouver Canucks

Stav série: 0-0

Vancouver je v Západní konferenci jediným týmem, který dokázal přejít přes soupeře přímo nasazeného do play-off. Zároveň je jedním z pouhých dvou týmů, kterým se to podařilo. Přejít přes předkolo a také úvodní kolo play-off dokázali ještě Islanders na Východě.

Série mezi Vegas a Vancouverem má mírného favorita v podobě Golden Knights. Těm se v úvodním kole povedlo přehrát Chicago 4:1 na zápasy. Na druhé straně Vancouver porazil v předkole Minnesotu (3:1) a v prvním kole vyřadil obhájce Stanley Cupu ze St. Louis (4:2).

V této sezoně se odehrála dvě vzájemná utkání, která se hrála v prosinci. V obou hrálo prim domácí prostředí a zatímco 16. prosince vyhrálo doma Vegas 6:3, o čtyři dny později se radoval Vancouver, který své soky udolal 5:4 po prodloužení.

Vegas chybí v sestavě český útočník Tomáš Nosek. Ten stihl odehrát, kromě skupiny o umístění, pouze jeden zápas v sérii s Chicagem, ve kterém se podílel na výhře svého týmu gólem. Nad jeho stavem aktuálně visí otazníky a start v prvním utkání série se zdá býti nepravděpodobný.

Vancouver má svou marodku širší. Kromě dlouhodobě zraněného Joshe Leiva a Svena Bärtschiho, který do play-off vůbec nenastoupil, jsou na marodce také Tyler Toffoli, Micheal Ferland a Tyler Myers, jenž by měl dokonce vynechat kompletní sérii s Golden Knights.

U Toffoliho s Ferlandem se věří v brzký návrat, byť druhý jmenovaný je ze hry od druhého zápasu předkola s Minnesotou a jeho zranění se zdá být vážnějšího rázu. Jenže týmy nepodávají bližší informace, a tak se dá pouze spekulovat, co přesně zkušeného útočníka trápí.

