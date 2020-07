Puljujärvi otočil a nevyloučil návrat k Oilers. Dospěl jsem a vidím věci jinak, tvrdí

Že by Oilers přeci jen začala svítat naděje na návrat Jesse Puljujärviho? Trucující finský útočník, který ještě před časem neměl zájem za klub nastupovat, svůj postoj zřejmě výrazně přehodnotil. V příštím ročníku National Hockey League by se tak znovu mohl pokusit zabojovat o místo v kádru Edmontonu.

Příběh Jesse Puljujärviho je v hokejovém prostředí velmi dobře známý. Klub z Alberty si od čtvrtého hráče draftu z roku 2016 sliboval velké věci, šikovný Seveřan ale vysoká očekávání nikdy nenaplnil. Během tří let v Kanadě pokaždé alespoň na chvíli zamířil na farmu do Bakersfieldu.

Můžeme pouze spekulovat, proč Puljujärvi po boku hvězdného Connora McDavida naplno nerozvinul svůj potenciál. Mladý křídelník údajně nebyl spokojený s tím, jak s ním organizace zacházela. Celá situace dospěla až do bodu, kdy si postavil hlavu a zamířil zpátky do Evropy.

V dresu Kärpätu Oulu ale potvrdil, že hokej skutečně hrát umí. Od trenérů na ledě dostal velký prostor a výsadní roli, za což se odvděčil 53 body (24+29) v 56 duelech. Dobrými výkony mimo jiné zaujal v utkáních mezinárodní Euro Hockey Tour.

Není divu, že kolem něj začali kroužit dravci. Finská média nedávno informovala o zájmu Nižného Novgorodu z KHL, jehož zástupci podle dostupných informací Puljujärviho lákali na tučný kontrakt, avšak neuspěli.

V rámci NHL se během stále ještě aktuální sezony spekulovalo o výměně, mezi nápadníky měli být například New York Rangers. Poslední slova dvaadvacetiletého útočníka ale naplňují optimismem především fanoušky Edmontonu.

„Nikdy neříkejte nikdy,“ řekl Puljujärvi pro server Tampere Iltalehti o případném návratu k Oilers. „Dospěl jsem a věci vidím trochu jinak. Teď je v Edmontonu jiný generální manažer a trenér, společně budují vítězný tým. Je možné, že tam ještě budu hrát.“

Pro Oilers je to velice důležitá zpráva. Pokud by Puljujärvi navázal na letošní výkony z finské nejvyšší soutěže, tak by ofenziva kanadského celku získala další ohromně silnou zbraň. Finský talent by mohl těžit ze spolupráce s kapitánem McDavidem nebo německým kanonýrem Draisaitlem.

Puljujärvi je aktuálně v kontaktu s generálním manažerem Kenem Hollandem a trenérem Davem Tippettem. „Byl to dobrý a konstruktivní hovor,“ pravil o posledním konferenčním telefonátu. „Nebudu chodit do detailů, ale celkově zanechal pozitivní dojem.“

Vypadá to, že svazek mladého forvarda s Edmontonem ještě nemusí být u konce. Uvidíme Puljujärviho opět v dresu Oilers?

