Pustil Ovečkinův 700. gól, útočí na Brodeura. To je příběh maskovaného nováčka z New Jersey

Když byl malý, těšily ho porážky New Jersey. Stejně jako jeho táta přál totiž Coloradu a právě tyto kluby na přelomu milénia vládly NHL. Teď už Mackenzie Blackwood dělá všechno pro to, aby Devils vítězili. A daří se mu to, nedávno se blýskl sérií šesti triumfů za sebou a dokonce útočí na nováčkovský rekord Martina Brodeura. Muže, který býval velkou překážkou pro jeho milované Avs.

Ďáblům nevyšlo mnohé.

Řada hráčů selhala, nenaplnila očekávání, nezvládla své role. Ročník 2019/2020 měl zkrátka vypadat jinak. Pokud ale někdo dostál tomu, co se od něj žádal, byl to právě Blackwood. Zářivá kometa na jinak temném nebi.

Muž, který v civilu tuze rád chytá ryby, a na ledě zase puky.

I třiadvacetiletý gólman se rozjížděl pozvolněji, zhruba od prosince ale válí a v roce 2020 vyloženě exceluje. Považte sami, od Nového roku drží úspěšnost zákroků přes 93,4 procent, blýskl se dvěma čistými konty za sebou a nastřádal osm výher.

Těch má v aktuálním ročníku 21. Jen pro připomenutí, New Jersey dosud vyhrálo 26krát.

Naposledy se Blackwood, rodák z ontarijského Thunder Bay, představil o víkendu proti LA Kings. Odjížděl z ledu poražený, přišel o svou vítěznou šňůru, přesto mohl mít hlavu vztyčenou. "Byl to od něj další výtečné představení, už nějaký čas má skvělou fazonu," chválí ho Alain Nasreddine, trenér Devils.

V New Jersey dost možná budou muset kvůli Blackwoodovi přepisovat klubové kroniky. V půlce února málem obral Brodeura o rekord v neprůstřelnosti, stále pak cílí na nováčkovské maximum v počtu vítězství. Brodeur jich před 26 lety vychytal 27, další muž s iniciály MB se této metě rychle přibližuje.

A všechny svými výkony ujišťuje, že to jemu by mělo v budoucnu patřit brankoviště Ďáblů nastálo. Patří mezi nejlepší brankáře mezi zelenáči v celé NHL, řadí se po bok Lotyše Elvise Merzlikinse a Rusů Ilji Samsonova s Igorem Šesťjorkinem.

Co na tom, že právě do jeho sítě poslal Alex Ovečkin před týdnem svůj 700. gól v NHL?

"Při té akci jsem přišel o hokejku, puk byl za brankou a Ovečkin najednou dostal přihrávku na ránu z voleje. Snažil jsem se pokrýt co nejvíce plochy v brance, ale víte, on je docela dobrý střelec. Prostě mě propálil," povídal Blackwood o momentu, který se objeví v různých sestřizích ještě tisíckrát.

"My jsme se ale po Oviho trefě nevzdali. Nemůžete to zabalit jen kvůli tomu, že někdo překoná historický milník. Skvěle jsme odpověděli a vyhráli jsme," těšilo ho.

Vítězství miluje (stejně jako rockovou muziku, která mu dunívá v uších před zápasy). A momentálně jich potřebuje ještě sedm, aby připravil klubovou ikonu Brodeura o jeden z mnoha rekordů, které drží. Povede se mu to?

