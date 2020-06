Radil mění Kalifornii za Moskvu, na rok se upsal Spartaku

Spekulace, které se kolem odchodu Lukáše Radila ze San Jose od března neustále točily, jsou u konce. Český útočník spolu se Slovákem Martinem Bakošem posilují ruský Spartak Moskva. Informaci potvrdil generální manažer klubu.

Radil se do Ruska a opět do Moskvy vrací po dvou letech strávených v San Jose. Do hlavního města Ruska se stěhoval již jednou, a to v létě roku 2015. Do té doby působil v Pardubicích, v Moskvě odehrál 164 duelů a získal v nich 103 bodů za 41 gólů a 62 asistencí.

„Radil u nás hrál a výborně ho známe,“ těší se na budoucí spolupráci generální manažer Spartaku Alexej Žamnov. Tomu se podařilo do města zlákat i další posily. Těmi hlavními jsou mimo poslední dva zmiňované Jori Lehterä, Roman Ljubimov a Sergej Širokov.

Po odchodu do NHL odehrál Radil v nejlepší hokejové lize světa 50 zápasů a posbíral celkem 11 bodů. Na farmě nastoupil do 43 utkání se ziskem 27 bodů. Letos na povolání z Barracudy čekal od 23. listopadu, kdy odehrál poslední zápas v áčku.

To slovenský útočník Martin Bakoš mění své působiště pošesté během pěti let. Přelétával po ose Kunlun, Liberec, Boston (hrál na farmě u Providence), Soči, Vladivostok a nyní Moskva. „Bakoš si v posledním angažmá ve Vladivostoku vydobyl velmi dobrou pověst,“ chválil forvarda Žamnov.

Dvojice Radil Bakoš tak doplní česko-slovenskou enklávu v červeném dresu. V něm totiž zůstávají i nadále brankář Július Hudáček a útočník Robin Hanzl.

