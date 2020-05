Rask do hokejového důchodu? Stále mám vášeň pro vítězství, říká

V březnovém rozhovoru pro Boston Globe připustil gólman Tuukka Rask, že by mohl v blízké budoucnosti pověsit brusle na hřebík. Během nedávného videohovoru, který pořádali Bruins, se Rask svěřil s tím, že v sobě stále má vášeň, která jej žene dopředu.

„Zatím mám stále vášeň pro vítězství a hraní. To mě žene dopředu. Nepočítal jsem, ve kterém věku skončím, to uvidíme. Možná to bude ve 36, možná ve 42, nikdy nevíte. Třeba Zdeno Chára stále hraje, i když stárne, takže možná budu ten brankář, který bude chytat do pětačtyřiceti,“ polemizuje třiatřicetiletý Fin.

Nepočítáme-li aktuální ročník, má před sebou Rask poslední rok své stávající osmileté smlouvy v hodnotě šestapadesáti milionům dolarů.

Ve sbírce má rodák ze Savonlinny jeden prsten pro vítěze Stanley Cupu, který získal jako dvojka za Timem Thomasem. V roli jedničky měl nejcennější trofej na dosah dvakrát. Ve finále Stanley Cupu v roce 2013 padl Boston s Chicagem v šesti zápasech, vloni pak musel skousnout ještě těžší porážku – Bruins padli s Blues po sedmi zápasech.

Rask stále patří mezi elitní gólmany celé National Hockey League, letos zapsal v jednačtyřiceti startech 92,9% úspěšnost zákroků a průměrem 2,12 inkasované branky na zápas. Po zásluze tak jeho jméno figurovalo na seznamech mnohých expertů, kteří předpovídali finální trojici ucházející se o Vezina Trophy.

Hlavním důvodem, proč finský mág přemýšlel o konci kariéry, byla rodina. Právě s tou zůstává během pauzy v Bostonu, rodina navíc nedávno přivítala na světě Raskovu třetí dceru – Livii.

„Protože hodně cestujeme, občas vás psychicky ubíjí, když jste daleko od své rodiny,“ vysvětluje gólman, který v minulosti oblékl třeba dres Plzně.

Spíše, než na odchod do hokejového důvodu, se tedy Rask připravuje na vyjednávání o nové smlouvě. „Tohle léto mohu začít mluvit s Bruins o možném prodloužení smlouvy. Až ten den nastane, uvidíme, co se stane. Určitě ale nepřemýšlím o konci kariéry,“ dodal.

