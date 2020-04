Rittich o cestě domů, karanténě i steacích. Komu by dal sodu?

Zajímavou sezonu v Calgary má za sebou český gólman David Rittich. Ten se zvládl vypracovat v týmovou jedničku, v sezoně odchytal 48 utkání, jenže pak se NHL kvůli pandemii koronaviru přerušila. Co bude dál, to zatím nikdo neví.

Jak David Rittich tráví čas v karanténě? Jak se udržuje ve fyzické kondici a co rád hraje na PlayStationu? Na tyto i řadu dalších zajímavých otázek odpovídal sedmadvacetiletý brankář novinářům prostřednictvím netradiční "tiskovky" ve formě videokonference.

Davide, od 12. března je pozastavena sezona NHL. Jak prožíváte tuto anabázi?

Bylo to takové zajímavé. V tu dobu jsem měl v Calgary své rodiče. V Česku a vůbec po Evropě už byl koronavirus rozběhlý. Dostávalo se to tam a rodiče měli obavu. Bylo nám řečeno, že nemáme jít na předzápasové rozbruslení, a pak se zrušil i zápas. Čekalo se, co bude dál. Pak se rozhodlo o přerušení veškerých událostí a akcí s účastí více než sto lidí. NHL umožnila všem odletět do rodných měst nebo do místa bydliště. Mluvil jsem s naším manažerem, který s tím neměl žádný problém. Když vidím, jak to tam probíhá, jsem rád, že jsem v Česku.

Máte zprávy o tom, jak to v Calgary vypadá?

Zůstalo tam dost kluků. Odletěli dva Švédové i Tobi Reider do Německa. Pár kluků odletělo či autem odjelo do svých rodných měst po Kanadě. Odletěli i nějací Američané, ale tak půlka týmu zůstala tam. Každý den sleduji, kolik nakažených přibývá v Albertě. Jeden den to bylo 23, ve čtvrtek najednou 118. V celé Albertě je nakažených kolem sedmi set lidí a počítám, že to tam asi nějaký týden ještě pojede. Začalo to tam o dost později než v Evropě.

Hektický návrat i domácí cvičení

Jaká byla cesta domů?

Bylo to hrozné. Když jsme se rozhodli pro návrat, začalo šílené zařizování. Máme pejska a většinou létáme KLM přes Amsterdam, protože mají asi nejlepší servis pro zvířata. Ptal jsem se, jestli můžeme letět a vše nám dovolili. Druhý den jsem chtěl zamluvit letenky, chtěl jsem nahlásit psa a řekli mi, že přestali přijímat zvířata. Musel jsem to řešit přes jinou společnost, od sedmi ráno do čtyř odpoledne jsem seděl na telefonu.

Bylo to psychicky náročné. Museli jsme pak ještě sbalit a trochu poklidit dům. Z Calgary jsme letěli do Frankfurtu jedním z posledních letů, které byly ještě normální. Ve Frankfurtu jsme si půjčili auto a jeli do Prahy, kde nás vyzvedl táta mé manželky a odvezl nás do Jihlavy. Teď jsme ve dvoutýdenní domácí karanténě, která nám zrovna bude končit.

Jak nahlížíte na pozastavenou NHL?

Řeknu to blbě, ale mně tahle pauza ze zdravotního hlediska prospěla. Měl jsem určitý problém, který jsem potřeboval řešit, takže jsem den před odletem dostal injekci plazmy do loktu, který jsem měl pohmožděný. Týden jsem nemohl vůbec nic dělat. Byla to pro mě vhodná pauza.

Od začátku týdne jsem s loktem začal cvičit a dělat rehabky, abych byl v pořádku. Tím, že jsem v domácí karanténě, jsem měl problém s tím získat nějaké věci nebo posilovací zařízení z fitka. Jsem ale domluvený s jedním kamarádem, který je vlastní, že bych si mohl něco půjčit. Zatím jsem se tak většinou připravoval pomocí váhy svého těla.

Má brankářská příprava v karanténě svá specifika?

Nechtěl jsem příliš zatěžovat ten loket… Snažím se ho hlavně protahovat a dostat do původní situace. Posiluji s vlastním tělem, takže hlavně nohy.

Zůstal s vámi klub v kontaktu?

Jasně, informace čerpáme přes aplikaci TeamWorks nebo přes e-mail. Manažer nám podává zprávy každý den, abychom věděli, co se děje. S kluky navíc máme skupinový chat, kde si denně píšeme. Jsme v častém kontaktu.

Jak trávíte dny v karanténě?

To je taky docela dobré, protože loni jsme postavili dům a firma nám ho předala zhruba tři týdny před odletem do Kanady, takže se toho kolem něj moc nestihlo. Teď jsme ale měli čas pracovat vevnitř i na zahradě. S manželkou jsme zamakali a teď už to vypadá celkem hezky. (směje se)

Jak jste s manželkou oslavili výročí?

Připili jsme si, nic dalšího jsme v podstatě nemohli podniknout. Situace je taková, že jde především o zdraví a platí různé zákony a omezení, která se musí dodržovat. Upřímně jsem rád, že je Češi dodržují. Když po ulici jdeme s pejskem, nebo vyjedeme na kole, vidíme všechny lidi v rouškách. Je fajn, že se staráme o své zdraví i zdraví ostatních.

Pojďme zpátky k hokeji. V tomto ročníku jste stihl odchytat 48 utkání, stal jste se týmovou jedničkou. Jak hodnotíte sezonu?

Sezona byla jako na houpačce. Nejen pro mě, ale pro celý tým. Stalo se strašně moc věcí. Na ledě nám to neklapalo jako loni. Měli jsme problémy, které dřív buď nebyly tolik vidět, nebo se schovaly za to, že jsme dávali víc gólů. Sezona byla hodně zajímavá. Získal jsem hodně nových zkušeností a to, čím jsem si v sezoně prošel, mi může jenom pomoct. Samozřejmě bych byl ale raději, abychom byli všichni zdraví a vše se vrátilo do normálu.

Jaký máte vztah s brankářským kolegou Camem Talbotem?

Náš vztah funguje výborně. Měl jsem z toho určité obavy, i když jsem měl samozřejmě informace od českých kluků, že je to super kluk. Nikdy ale nevíte, co přesně čekat. Od prvního dne jsme si ale sedli. Jsme podobné povahy, takže jsem byl rád, že mám takového parťáka. Za mě super volba a doufám, že spolu zůstaneme i příští rok.

Nebyl problém, že chytáte častěji než on?

Ne, ne. Jen jak jsem ze začátku hodně chytal, pak v průběhu sezony více nasazovali Cama i proto, abych byl čerstvý na play off. Nesl jsem to blbě, ale hlavně kvůli tomu, že bych byl nejraději v brance pořád.

David Rittich's celly says it all. @NHLFlames take this edition of the #BattleOfAlberta in a shootout! pic.twitter.com/9lQAYaGel5 — Sportsnet (@Sportsnet) January 30, 2020

Vraťme se ještě k vítězství v derby s Edmontonem, kdy jste výhru v nájezdech oslavil vyhozenou hokejkou...

Po tomhle jsem si vyslechl od jedné půlky NHL, že to bylo super. Z druhé půlky, že to bylo nerespektování soupeře. Každý si udělá svůj obrázek. Nechtěl jsem udělat nic, co by někoho naštvalo nebo nabudilo proti nám. Měl jsem hokejku v jedné ruce, tak jsem ji vyhodil. To bylo jediné, co jsem udělal. Chytil jsem nájezd, říkal jsem si, že změním oslavu a udělal jsem tohle.

Derby s Oilers si užíváte, že?

Je to super. K derby patří, když je to vypjaté a jsou tam i potyčky. Jsou to takové play off zápasy. Jede se na krev, i když to je základní část. Je to super pro nás i pro diváky, lidi si to moc užívají.

V průběhu sezony v Calgary skončil Michael Frolík, jenž zamířil do Buffala. Jak jste vnímal jeho odchod?

Byla to pro mě velká ztráta. Od začátku, co jsem byl v zámoří, jsem měl v týmu vždy nějakého Čecha, ale teď se situace změnila. Frolda je fantastický kluk, hodně mě toho naučil. Postrádal jsem ho. Už jen kvůli tomu, že si v kabině nemůžete popovídat v češtině. Chodili jsme společně na večeře, takže jsem se pak musel přidat k další skupině strávníků, abych se taky navečeřel.

Co byste vypíchl jako váš osobní vrchol sezony?

Těžko říct. Asi to, že jsem cítil důvěru kluků. Chtěli, abych za nimi chytal a věřili mi. To pro mě byl největší highlight sezony.

A co Utkání hvězd?

Byla to super zkušenost, hrozně moc jsem si to užil. Beru to jako odměnu za výkony.

Kanadské celky čekají na Stanley Cup už od roku 1993. Vnímáte, že hlad po úspěchu se stupňuje?

Hokej pochází z Kanady a od diváků i médií je tam samozřejmě větší tlak. Všichni to vnímají, že v Kanadě je to prostě jiné než v USA. Nikdo si tlak nechce moc připustit, ale samozřejmě ho pociťujeme.

Dohraje se podle vás sezona NHL?

To je komplikovaná otázka, která má hrozně moc proměnných. Vypadá to, že ve Spojených státech i Kanadě se to teď rozjíždí ve velkém. Nerad bych řekl, že se soutěž rozjede a ona by stála, nebo naopak.

Padají i myšlenky, že by se play off této sezony dohrávalo v srpnu. Co na to říkáte?

Myšlenka je to zajímavá a myslím, že spoustu lidí zaskočila, protože u nás jsme o ní nevěděli. Řekli nám, že to vymysleli hráči, ale pro nás to byla novinka. Je jasné, že ekonomická situace nejen pro NHL, ale pro celý světový trh je špatná. Krachují menší i větší firmy. Slyšel jsem informace, že spousta týmů propouští lidi či snižuje platy. Není to dobrá situace. Z ekonomického hlediska bych se nedivil, kdyby tato možnost nastala. Mohla by vrátit část peněz jak lize, tak i majitelům.

Zápasy bez diváků? Skoro jako v Benátkách

Kdyby se končilo v srpnu, dovedete si představit, že hned v říjnu by začala nová sezona?

Byl by to obrovský zásah. Znamenalo by to, že bychom do dokončené sezony šli připravení jako na začátek nové sezony. Pro všechny by to byla nová zkušenost, ale jak říkám: Musí se počkat, co bude. Jak se k tomu postaví NHL, co se vymyslí, a s čím budeme souhlasit i my hráči.

Pomohlo by, že byste do dohrávky šli odpočatí?

Má to rub i líc. Všichni budou odpočatí a v rámci možností natrénovaní. Druhá věc je, že hráči nebudou rozehraní. Četl jsem článek s McDavidem a narazit na ně v play off, byla by to zajímavá situace.

Umíte si představit, že by se zápasy musely hrát bez diváků?

Řeší se, aby se pozastavil virus a všichni zůstali v bezpečí a zdraví. Hokej ale pořád hrajeme pro diváky nebo možná hlavně pro děti, které nás mají za vzor a vzhlíží k nám. Bez diváků by to bylo divné. Občas bych si asi připadal jako v Benátkách nebo Berouně. Přišlo by mi to podobné.

A co české Carlson Hockey Games v srpnu. Mohl byste se objevit v reprezentačním dresu?

Byl bych k reprezentaci hodně přikloněný, kdyby nám to v NHL nevyšlo. Chtěli jsme jít co nejdál ve Stanley Cupu, ale situace se vyvinula takto. Co se týče Českých her, ani nevím, jestli by to bylo možné. Jsem pod smlouvou a záviselo by to na povolení klubu, takže bych se k tomu nechtěl vyjadřovat.

Steaky? Manželka dělá výborné

V NHL teď frčí skupinové chaty a váš spoluhráč Mark Giordano o vás řekl, že jste poslední, s kým by chtěl trávit karanténu. Co vy na to?

Tohle jsem neslyšel… Nevím, co zase vymýšlel. (směje se) Ale asi vím, proč jsem mu naskočil zrovna já – pořád bych mu dával sodu. (směje se)

A co hry – FIFA nebo NHL? Paříte hodně na PlayStationu?

Já jsem FIFA kluk (směje se). Juventus nemohl hrát FIFA, takže je tam vytvořený tým, za který hraju, nebo za belgický nároďák, případně za Bayern, protože Bayernu fandím. A hraju tak za svoje kluky.

Ví se o vás, že jste milovníkem steaků. Teď v karanténě si je připravujete sám?

Naučili jsme se je dělat doma, manželka je dělá výborné. Tady jsme je ještě nedělali, i když občas nějaké maso ogrilujeme, zatím se snažíme spíše dělat nízkokalorické jídlo. Chci si v této době hlídat váhu, když nejsem denně na ledě a nemám takový výdej. Na druhou stranu nechci přijít o svalovou hmotu.

