Rok odplaty? Matthew Tkachuk se nemůže dočkat

Vše schváleno, už jen začít. Severní divize, jak je pojmenována divize kanadských týmů, je lákadlem pro všechny fanoušky. Matthew Tkachuk, oblíbenec příznivců Calgary Flames, se těší snad ze všech nejvíc.

„Moc se těším. Tak trochu to beru jako rok odplaty pro mě i celý tým,“ popisuje. „Žijeme v divné době a okolnosti jsou jiné než kdykoliv předtím. Hokej je konečně zpátky, co víc si můžeme přát.“

Pro Flames je rozhodně povzbuzující, že i přes možné tahanice či kontroverze, které vznikají kvůli sporům mezi kanadskými provinciemi a ligou, dostali povolení začít tréninkový kemp doma v Calgary.

„Počítáme s tím, že budeme hrát v domácí aréně,“ má jasno generální manažer organizace Brad Treliving. „Vím, že se toho ještě musí spousta domluvit a podepsat, ale doufáme, že to dobře dopadne.“

Domácí prostředí by rozhodně bylo výhodou, zvlášť když se bude celá sezona nést v duchu třaskavých střetů.

Flames mají velkou rivalitu s Oilers a Vancouverem. Winnipeg bude chtít oplatit letní vyřazení z play off, Toronto a Montreal vždy vzbudí pozornost. No a v Ottawě hraje Tkachukův bratr Brady.

„Doteď jsme proti sobě hráli dvakrát za rok. Bude divné proti němu hrát desetkrát,“ usmívá se Matthew. „Myslím, že naši rodiče jsou trochu vyděšení.“

Mnohem větší pozornost ale budí Bitva o Albertu. O Tkachukových soubojích s edmontonským Zackem Kassianem se toho popsalo mraky. Fanoušky čeká zajímavé pokračování na několik dílů.

„Pokaždé, když hrajeme proti kanadskému týmu, tak mě to nažhaví,“ říká Tkachuk. „Vím, že to bude bez fanoušků na prd, ale pořád to budou velké zápasy. Hrozně se těším.“

Třiadvacetiletý Tkachuk se však také těší na to, až bude moct všechny přesvědčit, že Calgary je stále kvalitním týmem a může dokráčet velice daleko.

„Už mám dost proher,“ řekl rázně. „Nikdo z našeho týmu už nechce zažít dlouhé volno. Tento ročník bude úplně jiný, nikdo neví, co čekat. Nevidím důvod, proč bychom Stanley Cup neměli vyhrát právě my.“

