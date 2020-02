Roman Polák: Pár věcí musím Radka ještě naučit. Nic mě nenaučil, kontruje Faksa

Po vítězství 3:2 v Torontu panovala v kabině Dallasu dobrá nálada a Roman Polák se pustil do přátelského popichování s Radkem Faksou: „S Radkem se mi hraje dobře. Pár věcí ho ještě musím naučit, ale učí se rychle!“ řekl Polák. „Myslím, že mě zatím nic nenaučil, stále čekám,“ odvrátil Faksa a dodal: „Roman si dělá srandu pořád, je to s ním těžké.“

Během obou rozhovorů ale došlo i na vážnější témata, například smolné zranění Radka Poláka z úvodu sezóny. „Měl jsem zlomenou hrudní kost a ještě nějaká žebra, ale byla to zlomenina, takže to jen potřebovalo srůst a už je to dobré. Musím zaklepat, už to vůbec necítím. Nebylo to úplně ideální, odehrál jsem asi šest minut a hned se mi to stalo, ale takové věci se stávají, kór mně,“ přiznal Roman Polák, který v noci na pátek odehrál na ledě Maple Leafs své 800. utkání v NHL.

„Už jsem tady hrál několikrát, takže mi to nějaké sváteční nepřišlo. Bylo to ale speciální v tom, že jsem odehrál 800. zápas v NHL zrovna v Torontu,“ řekl zkušený obránce. A cítí se na takovou porci? „Já se cítím na 1500 zápasů. Nevím, jak to Zdeno Chára dělá, ale já se cítím hrozně,“ zasmál se.

Povedené utkání prožil v Torontu i Radek Faksa, který se gólově prosadil poprvé od 3. ledna. „Asi přes dva týdny jsem nehrál kvůli zranění, takže to není taková hrůza, jak to zní, ale určitě to byla nejdelší série bez gólu v této sezóně. Pomůže mi to, protože ještě nejsem stoprocentně fit a pořád se do toho dostávám,“ přiznal český reprezentant.

Dallas má za sebou hrůzostrašný vstup do sezóny. Po bídném říjnu se ale Stars zvedli a už se bezpečně pohybují na postupových příčkách do vyřazovacích bojů. „Těžká sezóna, osobně pro mě asi nejtěžší. Na začátku jsme prohráli sedm z osmi zápasů, takže jsme byli ve stresu. Pak jsme ale začali dodržovat systém a tým si sedl. Od té doby už to šlape,“ těší Radka Faksu.

Opavského rodáka nerozhodil ani vyhazov kouče Montgomeryho, po němž převzal kormidlo trenérský veterán Rick Bowness. „Trenér mi dává hodně prostoru a se všemi komunikuje. Myslím, že s ním nikdo nemá žádný problém. Od té doby, co se změnil trenér, dostávám prostor i na přesilovce. Jsem za to rád, udržím se tak v tempu po celý zápas,“ kvituje urostlý centr.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+