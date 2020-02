Rošády obránců v pár minutách. DeMelo míří k Jets, Scandella do St. Louis

Pořádně rušné období zažily kanceláře organizací v NHL. Během necelých 100 minut měnili působiště hned tři obránci – Dylan DeMelo, Brenden Dillon a Marco Scandella. A to nás teprve ta největší paráda ještě čeká. Do uzávěrky přestupů stále zbývá pět dnů (24. 2. v 21:00 SEČ).

O výměně miláčka fanoušků San Jose Brendena Dillona jsme vás informovali již dříve. Zatímco u této výměny si obě strany přišly na své, zbylé dva trejdy mají vítěze podle reakcí na sociálních sítích dost jednostranného.

Jets budou usilovat o play-off do posledního zápasu

WPG získává: Dylan DeMelo

OTT získává: 3. kolo draftu 2020

Dlouho se spekulovalo, jaký postoj zaujme generální manažer klubu z Manitoby, Kevin Cheveldayoff, na uzávěrce přestupů. Ta nás čeká příští týden a už teď je jisté, že se prodávat nebude.

Winnipeg je na hraně postupu do play-off, aktuálně lehce ztrácí, a jednání tak muselo přijít co nejdříve. Nejvíce tlačila Jets bota v obraně. A ještě aby ne, o defenzivních ztrátách se toho napsalo a namluvilo ve spojení s kanadským klubem až až.

Skloňováno bylo také jméno Aleca Martineze z Los Angeles, nicméně Jets nakonec sáhli po levnějším DeMelovi. Ten zatím prožívá skvělý ročník, navzdory situaci, ve které se jeho již bývalý klub nachází. Být v tabulce plus mínus v kladných číslech, když se váš klub nachází jen těsně nad dnem tabulky celé ligy a má rozdíl ve skóre 39 pod nulou, je neskutečný počin.

Letos sice na gól stále čeká, ale jeho povinnosti jsou úplně jinde. „Je to ten typ obránce, kterého si nevšimnete. Nedělá chyby, to je jeho největší přednost,“ poznamenal trenér Jets, Paul Maurice. „Je to skvělý všestranný obránce.“

DeMelovi běží poslední rok kontraktu, při kterém si vydělá 900 tisíc dolarů. Po sezóně se stane nechráněným volným hráčem, ovšem budoucnost u Jets je dost reálná.

„Hrozně se těším, až se připojím k týmu,“ neskrýval nadšení z výměny šestadvacetiletý obránce. „Těším se na boj o play-off a také na skvělé fanoušky ve Winnipegu.“

Kritizovaný Bergevin udělal ze čtvrtého kola druhé

STL získává: Marco Scandella

MTL získává: 2. kolo draftu 2020 + podmíněné 4. kolo draftu 2021

(Podmínka: Montreal získá 4. kolo, pokud Scandella prodlouží smlouvu s Blues k 7. říjnu, nebo Blues vyhrají alespoň dvě kola v play-off a Scandella v nich odehraje alespoň polovinu zápasů)

Obhájci Stanley Cupu očividně reagují na nešťastnou příhodu, která se před několika dny stala veteránu Bouwmeesterovi a která ho vyřadí na určitou dobu ze hry. A Blues nehodlají nic podcenit, proto přichází náplast v podobě Marca Scandelly z Montrealu. Obětovaná protihodnota je ale velmi vysoká.

Diskutabilní cenu také podporuje Scandellova minulost. 2. ledna ho totiž Marc Bergevin získal z Buffala za 4. kolo draftu 2020. O zhruba měsíc a půl později ho prodává za 2. kolo s pravděpodobným přídavkem kola čtvrtého. Opravdu se za tu dobu Kanaďan tolik zlepšil?

„Zisk Marca Scandelly je samozřejmě reakcí na incident, který se přihodil Jayovi Bouwmeesterovi,“ vysvětloval generální manažer Blues. „Před deseti dny bych nečekal, že budeme posilovat obranu. Boj o play-off a následný chod v něm si to ale vynutil.“

Montreal si rovněž ponechá 50 % platu devětadvacetiletého obránce.

