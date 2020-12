Rozdělení divizí? Bude to válka na dvou frontách. Americké a kanadské

Pamatujete tahanice o název republiky? Když s pádem totality vypadlo z názvu naší vlasti slovo „socialistická“, řešilo se, jak formulovat název země, aby se nikdo neurazil. Zda psát Česko-slovenská s pomlčkou nebo Česká a Slovenská. Pokud se pro NHL vžilo označení „kanadsko-americká“, je možná rovněž vhodné dumat o změně.

V roce 2021 to bude kanadská a americká soutěž.

Dvě oddělené bitevní fronty.

Zatímco liga s hráči intenzivně finišují v přípravách na nový ročník, dobře informovaní insideři pomalu vynášejí ven první informace. Co víme dávno, že standardní rozdělení divizí padne. Ačkoli by si to v západním světě ještě loni sotva kdo představil, pravidelná mezinárodní utkání mezi kanadskými a americkými mužstvy nebudou kvůli opatřením na hranicích možná.

Nutnost sdružit kanadské kluby do jedné divize potvrdil už víceméně oficiálně Gary Bettman. „Je před námi hodně věcí, které ještě musíme vyřešit. Na hranicích nemůžete jet tam a zpět, takže přeskupení bude nutné. Pokud všechno zůstane tak, jak to teď je, pravděpodobně vytvoříme kanadskou divizi a přerozdělíme ty americké,“ cituje ligového komisaře server nhl.com.

Jak by měly divize vypadat, ozřejmil ve středu večer našeho času na twitteru Pierre LeBrun pracující pro TSN a The Athletic. Seznamy následují:

Boston, Buffalo, New Jersey, NY Islanders, NY Rangers, Philadelphia, Pittsburgh, Washington

Carolina, Columbus, Detroit, Chicago, Florida, Minnesota, Nashville, Tampa Bay

Anaheim, Arizona, Colorado, Dallas, Los Angeles, San Jose, St. Louis, Las Vegas

Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Toronto, Montreal, Ottawa

Sami si odpovězte, která vám přijde nejtěžší. Pokud půjde vše podle předpokladů, ke schválení Ligou a Hráčskou asociací by podle LeBruna mohlo dojít do konce příštího týdne.

NHL doufá, že po proočkování veřejnosti bude od sezóny 2021-22 možné hrát opět v arénách za přítomnosti diváků. Od podzimu 2021 má navíc vstoupit do ligy 32. účastník. Podle starých pořádků by měl být Seattle Kraken zařazen do Pacifické divize, Arizona by se pak připojila k Centrální divizi, která měla dosud sedm členů. Nově by tedy každá divize měla osm týmů.

Share on Google+