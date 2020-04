Rozdílový Drysdale, spolehlivý Sanderson. Tohle jsou nejlepší obránci pro letošní draft

Loni i předloni se v TOP15 draftu objevilo hned pět obránců, letos to bude jiné. Alespoň tak to zatím vypadá a jelikož se již žádné zápasy odehrát nestihnou, nejspíše to tak i zůstane. Souboj mezi obránci na hranici prvního a druhého kola bude ale velmi vyrovnaný a díky letošní obranné nouzi se může stát, že některý z těchto beků vyletí mnohem výše.

Jamie Drysdale, Kanada

Drysdale je bezesporu nejlepší dostupný obránce a dost pravděpodobně se stane budoucím obráncem číslo jedna pro tým, který si ho na draftu vybere. Není to žádný obr, ale je velmi těžké ho obehrát hlavně díky skvělé práci holí. Tou vyniká jak s pukem, tak i bez něj. Samozřejmě ho nejvíce zdobí bruslení a přehled ve hře. Dokonce se se jako sedmý obránce dostal i na juniorský šampionát v Česku, kde se v průběhu turnaje vypracoval v klíčového beka Kanady.

Kdyby se měla vytyčit jedna vlastnost, na které by měl Drysdale před přechodem do NHL ještě zapracovat, byla by to síla. Nic víc zřejmě nepotřebuje.

Nedivme se, pokud se vejde do elitní trojice na draftu, takoví Kings jsou velkým aspirantem na vyslovení jeho jména ještě například před Stützlem. Třetí až šestá pozice bude jeho teritorium.

Jake Sanderson, USA

Sanderson trochu zachraňuje pověst americkému hokeji. Po dvou extrémně silných ročnících přichází trochu útlum, Sanderson je ojedinělým světlým místem. Letošní draft není přehnaně bohatý na ofenzivně laděné obránce a ani Sanderson mezi ně nepatří. V zámoří je považován za nejlépe bránícího hráče ve hře jeden na jednoho.

Je výborný bruslař, ale zřejmě nikdy nebude sbírat desítky bodů v NHL. Je to spíše sázka na jistotu, která se vyplatí. Bude použitelný ve všech ohledech.

V poslední době se Sanderson dostává v seznamech expertů pořadím vzhůru až do první desítky a bude zajímavé sledovat, jak se nakonec vyvine realita a osudný draft.

Braden Schneider, Kanada

Zřejmě největším favoritem na třetího nejdříve zvoleného obránce na draftu 2020 je Braden Schneider. Tento obránce má všechno. Ofenzivní choutky, kreativní myšlení, trpělivou hru na kotouči, defenzivní zodpovědnost i práci tělem.

Jediné, kde občas chybuje, je první přihrávka v rychlém přechodu do útoku. Rozhodně má touhu válet i v přesilovkách a aby se v ní prosadil v NHL, bude muset na této pozici zapracovat ještě rok v juniorce.

Zatím to vypadá, že jeho budoucí pozice tkví ve druhém obranném páru či vedle ofenzivního dynama v páru prvním. Na draftu jeho jméno čekejme ve druhé, maximálně třetí desítce.

Jérémie Poirier, Kanada

Vzpomínáte si na Ryana Merkleyho? Obránce z draftu 2018, který měl talent podobný jako Hughes či Dobson, ale kvůli jeho chování si ho přední týmy bály vybrat? Podobný příběh píše letos Poirier, ovšem chování v tom roli tentokrát nehraje. Je to až přílišná troufalost při práci s kotoučem. Takřka pokaždé je pravděpodobnost 50 na 50, zda z jeho přihrávky a rozhodnutí bude mít šanci jeho, nebo soupeřův tým.

Produktivně je skvělý, ale potenciál má ještě mnohem vyšší. Bohužel je jeden z případů, u kterých se předpokládá, že svého vrcholu nedosáhne. Jeho povaha je proti.

I tak se můžou všichni plést a Poirier se může stát elitním obráncem. Risk je ale obrovský, jeho pozice na draftu je velmi záhadná a těžko predikovatelná.

Justin Barron, Kanada

Největší zklamání a regres letoška? Možná, Barron za to ale tak úplně nemůže. Co se produktivity týče, oproti loňsku žádný pokrok neudělal. Tak to vypadá podle statistik, ovšem je potřeba říct, že Halifax hodně oslabil a celou sezónu ho trápily zranění. To postihlo hned několikrát i Barrona, jehož největší trable byly svázány s krevní sraženinou. Ta ho odsoudila ze hry na tři měsíce.

Barron je trochu výjimkou ve své generaci. Má rád jednoduchý hokej, nevyhledává složité manévry a příliš nechybuje. Než aby riskoval geniální přihrávku nebo rychlé vystoupení proti hráči, raději si počká a odstaví soupeře tělem. A právě fyzická hra je ta, kterou upřednostňuje a vyhledává. A i přesto dokázal v dobrém týmu loni posbírat 41 bodů v 68 zápasech na přelomu svých 16 a 17 let.

Na začátku sezóny se pohyboval v prognózách hodně vysoko, dokonce atakoval první desítku, ale aktuální odhady padají mnohem níž. Opět záleží na potřebách jednotlivých týmů, svým vlastnostmi by mohl zaujmout celky s výběrem na konci prvního kola či na začátku druhého.

Kaiden Guhle, Kanada

Guhle má skvělé fyzické parametry a zdá se, že po této stránce je již na přechod k seniorskému hokeji připraven. Co mu ale schází, a to tak, že velmi, je ofenzivní myšlení. Má dobrý přechod z obrany do útoku díky efektivní přihrávce, v útočném pásmu ale spíše hlídkuje na modré čáře s napřáhnutou holí ke stropu haly a pálí ostrými.

I přesto ho mnozí řadí do prvního kola, ale podobně jako u Poiriera se i ti nejlepší skauti a experti názorově rozchází.

William Wallinder, Švédsko

Wallinder možná nebude obráncem, okolo kterého byste dokázali postavit tým, ale stane se bezpochyby jeho důležitou součástí. Ačkoli je švédský zadák urostlý, měří 193 centimetrů, bruslí skvěle a díky variabilitě pohybů mu nedělají problém mrštní a menší útočníci. Na svůj věk umí své tělo velmi dobře využívat.

Jeho největší slabinou a aktuálně největším favoritem na zlepšení je jeho rozhodování s kotoučem na holi. Mnohdy mu až příliš dlouho trvá, než se rozhodne puk poslat dál. Ať už to je přihrát či vystřelit.

Do elitní patnáctky draftu se velmi pravděpodobně nedostane, ale v poslední desítce prvního kola by se objevit mohl. Zdá se, že je Wallinder jednou z těch jistějších voleb, které dosáhnou svého potenciálu.

Emil Andrae, Švédsko

Dalo by se říct, že je Andrae taková horší verze Drysdalea. Pokud bychom hledali druhého nejlepšího bruslaře, tak je to zřejmě Andrae. Mnohdy to vypadá, že se nad ledem vznáší a svými pohyby neuvěřitelně mate protihráče.

Je výškový problém stále relevantní? To se uvidí v průběhu pár následujících let, ovšem pokud se ukáže, že ne, Andrae bude skvělým ofenzivním obráncem do druhého páru.

Jeho postavení na draftu je velmi záhadné. A opět, nejvíce záleží na uvážení manažerů a skautů, zda je jeho vzrůst odradí, či ne. Pokud ne, může se dostat do prvního kola. Pokud ano, může klidně spadnout do kola třetího.

Lukas Cormier, Kanada

Cormier patří mezi obránce, kteří byli vychováváni jako ofenzivní obránci, již pochycují defenzivní vědomosti časem. V QMJHL překonal rekord Adama Poláška v počtu nastřílených gólů obráncem nováčkem. Je skvělý bruslař a nebojí se zapojovat do útočných akcí. Mnohdy je on tím, kdo je vede.

Jakožto hráč s menším vzrůstem je „kritizován“ za svou sílu. To ale není fér, obzvlášť při úspěšném etablování menších hráčů do NHL.

I on se v žebříčcích řadí na pomezí prvního a druhého kola a tam ho také bude většina očekávat.

Topi Niemelä, Finsko

Niemelä je nejlepším finským obráncem ročníku 2002. Před sezónou nebyl příliš známý a pod drobnohledem, ovšem zničehonic se po prvním roce stráveném ve finské juniorské lize objevil v A-týmu Kärpätu Oulu a zůstal v něm celou sezónu. Není to zběsilý bek, který by za každou cenu toužil po útočných akcích, ale když se v ní ocitne, ví, co má dělat.

Ani on není příliš vytáhlý, ovšem se silnějšími protihráči ve finské nejvyšší soutěži se dokázal vypořádat.

Je považován za hráče do druhého kola draftu, ale postupem času stále stoupá vzhůru. Stropem je konec prvního kola.

