Ruský samopal. Ovečkin zvyšuje kadenci a míří na sedmistovku i další Raketu

Jsme svědky nevídané show. Ve čtyřiatřiceti letech nasázel Alex Ovečkin za sedm zápasů těžko uvěřitelných 14 gólů! Během svého řádění se přehnal přes hokejové velikány včetně Maria Lemieuxe a Marka Messiera a stal se osmým nejlepším kanonýrem všech dob. Navrch pojedenácté v kariéře dosáhl na metu 40 branek, což v barvách jednoho klubu NHL dokázal jako první.

Ovečkin je fenomén.

V době, kdy o trofej Maurice Richarda pro krále střelců zápolí šest borců s průměrným věkem 23 let, on tomu závodu vládne. Zase jednou zdolal čtyřicítku nejrychleji z celé ligy, jako by zcela ignoroval své prošedivělé skráně a ročník narození (1985).

"Víte, když budete na milníky příliš myslet, nedosáhnete na ně," povídal washingtonský kapitán, poté co do sítě LA Kings nasázel hattrick. 27. v kariéře. Brilantním představením zaokrouhlil svou bilanci z této sezony na 40 gólů v 53 utkáních (!). Úctyhodné tempo, že?

Ano, přímo raketové. Ovečkin ve svých letech nezpomaluje, nýbrž zrychluje. Ruský samopal zvyšuje kandenci, s jakou střílí. Jen dva přesné zásahy potřebuje k tomu, aby se jako osmý hokejista v dějinách NHL mohl pochlubit 700 góly. Sedmou stovku branek přitom nasází zhruba za 150 zápasů!

Rychleji měl za sebou jen druhou stovku, za 129 partií. Tehdy ale byl v zámořské soutěži krátce, bylo mu jako Davidu Pastrňákovi a coby buldozer ničil obrany soupeřů. Byl dominantní sílou v NHL, nespoutaným dravcem ve službách Capitals.

Nyní by měl být na ústupu, jenže místo toho se pravděpodobně stane druhým nejstarším hráčem v historii slavné ligy, který nastřílí za sezonu alespoň 50 gólů. Johnny Bucyk to kdysi zvládl v pětatřiceti.

Ovečkin se neskutečným vstupem do roku 2020 (nezpomalil ho ani trest za vynechání All-Star Game) protáhl do čela tabulky kanonýrů, po dnešní noci vede o gól před Austonem Matthewsem a může pomýšlet na svou devátou Raketu. To by byl další unikátní počin.

"Je nejlepším střelcem naší generace a až skončí, bude mezi absolutní špičkou. Stejně je ale úžasné, co předvádí," povídá právě Matthews. Je jedním z mnoha, kdo Ovečkina chválí. Před moskevským rodákem smekají zástupy. A čile spekulují nad tím, zda jednou skutečně pokoří rekord Waynea Gretzkyho.

V tuto chvíli Ovečkinovi zbývá 196 tref k jednomu z nejcennějších rekordů NHL. Pořád je to dost. Ale v jeho případě není nic nemožné. Ani daleko po třicátých narozeninách zrychlovat své střelecké tempo a řádit (téměř) jako ve věku, v jakém teď jsou jeho největší konkurenti v boji o Maurice Richard Trophy.

