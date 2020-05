S navrženým formátem play-off nesouhlasili hráči Tampy a Caroliny. Není to fér, tvrdí Killorn

Pokud se NHL letos ještě rozjede, s nejvyšší pravděpodobností se bude jednat o zcela mimořádný formát: zbytek základní části se škrtá, do vyřazovacích bojů postupuje 24 týmů a první 4 týmy v každé konferenci mají v prvním kole volný los. Tento formát odsouhlasila i hráčská asociace NHLPA, proti byli jen zástupci Tampy Bay a Caroliny.

Podle Alexe Killorna, dlouholetého zástupce kabiny Lightning při jednáních NHLPA, navrhovaný formát není košér. „Týmy, které by se jinak do play-off nedostaly, budou mít šanci to napravit. A týmy, které by v prvním kole měly volný los, nebudou dostatečně připraveny na ostré zápasy, navíc by nastoupily proti týmu, který už v podstatě odehrál sérii play-off, aby se do play-off dostal,“ shrnul Killorn své výhrady.

„Není to jen můj názor, jako zástupce při hráčské asociaci mám povinnost zastupovat celý tým. Nechci, aby si lidé mysleli, že nechceme hrát. Všichni chceme hrát!“ uvedl dále zkušený útočník. „Jediný problém je v tom, že ty nejlepší týmy budou na play-off méně připraveny než týmy z druhé poloviny tabulky,“ dodal Alex Killorn.

On sám moc dobře ví, o čem mluví.

V minulé sezóně Tampa Bay zcela ovládla základní část, v níž získala rekordních 62 výher a zajistila si prvenství ve Východní konferenci již začátkem března. Lightning, kteří před začátkem play-off dlouhé týdny nehráli zhola o nic, v prvním kole narazili na namotivovaný Columbus, který se na postup nadřel až do posledního kola základní části.

Výsledek všichni známe, Tampa s Columbusem padla potupně 0:4 na zápasy. Killornovy výhrady k navrženému formátu proto z pohledu hráče Lightning dávají určitý smysl. Nehrát čtyři měsíce hokej a pak narazit na Panthers či Islanders, kteří už za sebou mají jednu těžkou sérii? „Mohla by to být nevýhoda,“ zakončil Killorn.

