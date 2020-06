Sabres mají pod smlouvou nadějného obránce, do Buffala míří Laaksonen

Sabres mají za sebou další sezonu plnou zklamání, místo příprav na vyřazovací část se vedení klubu v čele s novým generálním manažerem Kevynem Adamsem zabývá skládáním kádru pro nadcházející ročník.

Další neúspěšná sezona. Buffalo se nevešlo ani mezi čtyřiadvacet týmů, pro které letošní ročník National Hockey League pokračuje i po pauze zaviněné koronavirovou pandemií.

Sabres totiž skončili v tabulce Východní konferenci až na třinácté příčce, když v devětašedesáti zápasech vybojovali osmašedesát bodů. Ani to však na postup do alespoň kvalifikačního kola nestačilo.

Nyní tedy čekají Šavle povinnosti kolem stavby mužstva na další sezonu, jejíž start je vzhledem k okolnostem v nedohlednu. Buffalo navíc trápí odchody a výroky některých hráčů, kteří nejsou v Erie County spokojeni.

Čtěte také: Sorry, snad příště. Buffalu pláchnul další mladík, tentokrát do KHL

Pocit naděje vzbudil v příznivcích Sabres poslední podpis. Veden klubu podepsalo tříletý nováčkovský kontrakt s mladým zadákem Oskari Laaksonenem z Finska.

Laaksonena si zástupci Šavlí zvolili na draftu v roce 2017 ve třetím kole z celkově devětaosmdesáté pozice.

Rodák z Tampere strávil celou svou dosavadní kariéru doma, je totiž odchovancem tamního Ilvesu. V jeho barvách nastupoval poslední tři sezony v nejvyšší finské soutěži, kde dohromady odehrál 113 zápasů s bilancí pět gólů a pětatřicet asistencí.

Kromě toho se 188 centimetrů vysoký bek radoval z úspěchů na mezinárodní scéně. S juniorským výběrem Suomi slavil na mistrovství světa v roce 2019 zlatou medaili, dva starty navíc zapsal také v seniorské reprezentaci.

„Oskari vložil hodně úsilí do toho, aby zlepšil svůj herní projev a poslední sezony se to začalo vyplácet. Je působivé, co ve svém věku dokázal jak na reprezentační úrovni, tak v profesionální soutěži,“ řekl na mladíkovu adresu dnes již bývalý generální manažer klubu Jason Botterill.

Laaksonen je dalším finským talentem, od kterého si do budoucna v Buffalu hodně slibují. Za zmínku kromě něj stojí také gólman Ukko-Pekka Luukkonen, jenž čeká na svou šanci mezi třemi tyčemi.

Share on Google+