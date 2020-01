San Jose bez kapitána. Couture bude chybět zhruba šest týdnů

Nejen že Žraloci v úterý podlehli venku St. Louis, kromě toho v utkání přišli o kapitána Logana Couturea. Třicetiletý útočník si při tvrdém nárazu do mantinelu zlomil kotník a jeho absence se odhaduje přibližně na šest týdnů.

Ke zranění došlo v prostřední části hry po gólu Ivana Barbaševa. Couture spěchal za kotoučem, když jej na zadní mantinel tvrdě narazil obránce Vince Dunn a hned bylo jasné, že něco není v pořádku. Kapitán Sharks se na ledě svíjel v bolestech a bez cizí pomoci se mu nedařilo vstát, z ledu a posléze do šatny mu musel pomoct jeden ze členů realizačního týmu.

„Divný zákrok. Trochu mě strčil, když jsem to nečekal,“ pravil Couture ve čtvrtek. „To je moje chyba. Musím na to být připravený, když jedu k mantinelu. Beru na sebe odpovědnost za to, že jsem se správně nechránil.“

První prognózy mluvily o zranění kolene, pozápasová vyšetření ale potvrdila frakturu kotníku. Couture tak do zápasů nezasáhne zhruba měsíc. Pro San Jose je to další rána v doposud neúspěšném ročníku, rodák z Guelphu je s 36 body (14+22) nejproduktivnějším hráčem týmu.

„Časový rámec hodně závisí na tom, jak se kost bude léčit. Mnohokrát nevíte, jak dlouho to může trvat. Jsem si jistý, že to bude alespoň šest týdnů. Mohlo by to ale být a já doufám, že bude rychlejší. Ale taky možná ne, možná to bude delší. Nikdy nevíte,“ pokračoval Couture.

San Jose z posledních osmi duelů šestkrát bodovalo a trochu se přiblížilo postupovým pozicím do play off. Na druhou divokou kartu Západní konference, kterou drží Winnipeg, momentálně ztrácí osm bodů.

„Bude těžké se jen dívat, ale klukům věřím,“ tvrdí kapitán mužstva. „Když se zraní někdo, kdo hodně hraje, tak je to příležitost pro jiné hráče. Máme kluky, kteří to zvládnou, převezmou větší roli a uspějí.“

Stejně situaci vidí zkušený útočník Patrick Marleau. „Kluci budou mít příležitost zahrát si víc minut. Samozřejmě je to náš kapitán, lídr a jeden z našich nejlepších hráčů, takže je to velká ztráta. Ale zároveň příležitost pro každého, aby se ukázal,“ nechal se slyšet Marleau.

#SJSharks captain @Logancouture expected to miss several weeks after suffering a small fracture in his left ankle in Tuesday's game at St. Louis.https://t.co/KlsvCDnnWA — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) January 9, 2020

