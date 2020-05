Šance pro Arizonu? Trenér Coyotes věří, že Taylor Hall má zájem zůstat

Ať už se aktuální sezona dohraje nebo ne, tak v souvislosti s National Hockey League bude stále co sledovat. Jedním z velkých témat je další osud Taylora Halla, který byl v průběhu ročníku vyměněn do Arizony a v létě (možná později) se stane nechráněným volným hráčem.

Pro Coyotes byl Hallův příchod velkou událostí, hvězdný útočník měl být hlavním tahounem při cestě do play off, které Arizona nehrála už osm let. Nejen, že mužstvo v posledních týdnech a měsících vypadlo z formy a propadlo se mimo postupové pozice, o Halla by ale mohlo velice rychle přijít.

Rodák z Calgary se totiž po sezoně stane nechráněným volným hráčem a jeho další budoucnost zůstává ve hvězdách. Zhruba před měsícem jsme vás informovali o tom, že koronavirová krize takřka zastavila veškeré námluvy mezi oběma zúčastněnými stranami.

Nyní trenér Rick Tocchet přišel s o něco optimističtějším prohlášením. „Neříkám, že tady podepíše, ale rozhodně si myslím, že jsme tým, v němž má velký zájem zůstat,“ prohodil kouč Arizony v podcastu ESPN „On Ice“.

Případné setrvání jedné z největších hvězd NHL může mít obrovský vliv na další směr organizace. Pokud by se Tocchetovi a jeho spolupracovníkům podařilo Halla udržet, tak se tým bezpochyby zařadí mezi horké uchazeče o play off.

Hranice mezi případným neúspěchem je ale velice tenká. Pokud Hall odejde, přijde Arizona o dva vysoké výběry na draftu a tři prospekty, které za něj musela obětovat. Navíc v sezoně, která se vzhledem k aktuální situaci vůbec nemusí dohrát.

„Mluvíme o hráči, který by před tímhle vším vydělal mnoho peněz. Se situací kolem pandemie mi řekl, že příští rok nechce hrát pouze s roční smlouvou. Chce se někde usadit. Takže má hodně možností, které musí zvážit,“ pokračoval Tocchet.

Sám Hall o své budoucnosti promluvil v březnu. „Určitě jsou to divné chvíle na to být volným hráčem, ale momentálně je tolik nejistoty v celé lize nebo na celém světě. Takže mě to netrápí tolik, jako abychom se vrátili zpět k hokeji a nějakým způsobem se dostali do play off. Myslím, že každý chce do svých životů vrátit nějakou normálnost,“ řekl osmadvacetiletý Kanaďan Sportsnetu.

V jakém dresu tedy uvidíme Taylora Halla v příštím ročníku?

