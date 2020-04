Šance pro hokej, šance pro Tampu. Blesky dychtí napravit loňskou blamáž

Hokej nejvyšší úrovně nepochybně schází všem, pokud ale někdo opravdu touží zahrát si letos play off, je to Tampa Bay Lightning. Tým, který se po loňské supersezóně postaral o blamáž desetiletí, ne-li století, když v prvním kole vyfičel po čtyřech duelech, chce napravit dojem.

Je to přesně rok. Noviny plné článků oslavujících fantastický ročník Blesků. Pouze Detroit Red Wings v letech 1995-96 nasbírali v základní části 62 výher. Pak až Tampa. Všechno vlastně začalo dobře. V prvním duelu pohárových bojů vedly Blesky po dvaceti minutách 3:0. Pak přišel kolaps, ze kterého už se nesebraly. Ztráta utkání 3:4 a další tři porážky 1:5, 1:3, 3:7.

Většina mužstev současné NHL prožívá nyní stejnou prázdnotu, každý hráč se více či méně užírá nicneděláním a vztekem, že nemůže obout brusle a bavit diváky. Zřejmě žádný tým ale během trýznivé pauzy nenese tak těžké břemeno jako Lightning.

Další sezóna mezi prsty?

Nejen kvůli loňskému výpadku, který – ať si o play off jako nové sezóně říká, kdo chce, co chce – byl zkrátka krutý a nezasloužený, by si Tampa zasloužila šanci. V roce 2015 padla až ve finále Stanley Cupu s Chicagem (2:4). O rok později prohra ve finále konference s Pittsburghem (3:4). V roce 2018 další dvě vyhraná kola a pád opět až ve finále konference s Washingtonem (3:4).

To už nějaký kopec vyhraných sérií. Nějaký kopec smůly!

„Jestli letos play off zruší, bude to velké zklamání,“ říká obránce Ryan McDonagh. „S tím, co jsme dokázali loni a jak jsme se letos na play off připravovali. Chystali jsme se na dlouhou a úspěšnou cestu. Modlíte se za scénář, podle kterého by se to nějak dohrálo.“

Trenér Joe Cooper skutečně měl tento rok o čem přemýšlet. Jak svůj tým připravit na rozhodující fázi sezóny? Za sedm let ve funkci hlavního lodivoda Blesků vyhrál 346 utkání základní části. Cooperova procentní úspěšnost je 64,5, což je druhé nejlepší číslo v dějinách NHL za Scottym Bowmanem.

Teď si představte, jaké to asi je, sedět a sledovat, jak vám další sezóna uniká mezi prsty. Co na tom, že tentokrát ne vaší vinou…

K vzteku!

Tampa Bay Times si myslí, že tenhle tým mohl být ještě lepší než loni. „Ne, počet výher to přímo neodráží. Možná ani další statistiky. Nicméně Lightning porozuměli nedostatkům z loňského jara a velkou část uplynulých šesti měsíců věnovali jejich nápravě,“ píše list.

Oč méně tam bylo jiskry, o to více tam bylo disciplíny. „Po tom, co se stalo loni, jsme letos měli co dokazovat,“ říká Anthony Cirelli. „Samozřejmě je nejdřív nutné projít základní částí a my se zlepšovali. Myslím, že se nám to postupně dařilo.“

Aspoň zatím dělá NHL maximum pro to, aby všechny udržela v naději. Je ochotná hrát v létě, start příští sezóny posunout až do listopadu, je ochotná hrát před prázdnými hledišti. Jen aby v NHL Record Booku nebyla u roku 2020 díra. Podobně jako v baseballu se dokonce mluví o možnosti hrát v odloučené lokalitě třeba i několik zápasů za den.

To všechno už jsou detaily. Pro Blesky je důležité zase něco předvést. Poslední výhra z play off je stará 23 měsíců. Bilanci ze základní části má klub z jihu Spojených států za tu dobou skvostnou: 105 výher, 37 proher, 10 v prodloužení. Bilance v play off za stejné období 0:6.

Share on Google+