Sázka na Lehnera? Nelituji toho, má jasno kouč Vegas. Fleury podle něj chytal hůře

Jak by dopadla série s Dallasem, kdyby chytal Marc-André Fleury? To je otázka, kterou si po vypadnutí Vegas ve finále Západní konference klade nejeden fanoušek. A zajímá i novináře. Danny Webster z NHL.com se Petera DeBoera, trenéra Zlatých rytířů, zeptal, zda nelituje toho, že před populárním Kanaďanem upřednostnil obrovitého Švéda. Odpověď dostal stručnou a jednoznačnou.

"Udělal jsem náročné rozhodnutí a nelituji toho," zaznělo z DeBoerových úst.

Až na pár výjimek Fleuryho v play-off mezi tři tyče nepustil, trojnásobný vítěz Stanley Cupu zasáhl jen do čtyř duelů. Zbylé mače odchytal Lehner. "A podával elitní výkony," chválí ho DeBoer.

Fleury podle něj chytal jen velmi dobře. Volba slov jasně ukazuje, že kouč Golden Knights byl spokojenější s loňským držitelem Bill Masterton Trophy než s "Flowerem". Více mu věřil, spoléhal na něj.

DeBoerovi se jistě nelíbila snaha Fleuryho agenta Allana Walsha, který se pokusil vyvinout na vegaského trenéra tlak.

V průběhu série s Chicago Blackhawks zveřejnil na svém twitteru koláž, na níž má Fleury vražený do zad meč s nápisem "DeBoer". Na žádost zkušeného brankáře den poté Walsh obrázek smazal.

DeBoer se vrátil v rozhovoru pro NHL.com k tomu, proč se rozhodl udělat z Lehnera jedničku. V jeho úvahách sehrál roli fakt, že Fleury dorazil do přípravného kempu se zraněním. Je logické, že dal přednost zdravému gólmanovi.

Lehner by mohl kralovat v kleci Zlatých rytířů i nadále. Mluví se o tom, že je s ambiciózním klubem domluvený na pětileté smlouvě. Sám informaci ale nepotvrdil s tím, že dohoda není dotažená do konce.

Pokud by se nakonec kontrakt, který údajně má Lehnerovi vynést 25 milionů dolarů, povedlo uzavřít, byl by to jasný vzkaz pro Fleuryho. Nepotřebujeme tě, pustíme tě jinam.

Lehner vychytal v tomto play-off čtyři čistá konta, z toho jedno proti Hvězdám. Tolik nul si připsal ve vyřazovacích bojích jako třetí muž za posledních 15 let. Zařadil se po bok Roberta Luonga a Tima Thomase.

