Schneiderovy dny v New Jersey mohou být sečteny. Přivedou Devils někoho do branky?

V jakékoliv hokejové soutěži a zejména pak v National Hockey League se bez kvalitního brankáře neobejdete. Své o tom vědí například v San Jose, ideální situace mezi třemi tyčemi ale není ani v New Jersey. Veterán Corey Schneider z klubové kasy ročně vytáhne 6 milionů dolarů a místo jedničky si pro sebe uzmul mladík Mackenzie Blackwood.

Poslední roky v podání Schneidera rozhodně nešly podle představ. Brankář se švýcarským původem přitom svého času patřil k nejlepším maskovaným mužům v lize a řadil se do užšího výběru kandidátů na Vezina Trophy.

I první tři sezony v organizaci New Jersey Devils odváděl čtyřiatřicetiletý gólman velmi dobré služby. Jenže v uplynulých čtyřech letech jeho výkonnost postupně klesala, kromě toho ho začaly trápit zdravotní problémy. Situace vygradovala až tak, že téměř čtrnáct měsíců čekal na výhru v NHL.

Když se u Ďáblů podívají na výplatní pásku rodáka z Marblehead, tak musí přemýšlet nad tím, jestli není čas na změnu. Schneiderovi zbývají ještě dva roky ze sedmileté smlouvy na 42 miliónů dolarů, kterou podepsal v červenci 2014.

Roli jedničky pomalu přebírá Mackenzie Blackwood, kanadský brankář v pořád ještě aktuálním ročníku patřil k nejlepším hráčům New Jersey. Přestože je Schneider jedním z týmových lídrů a na rozvoji Blackwooda má rovněž velký podíl, tak je na místě otázka, zda se organizaci za obrovské peníze vyplatí.

Devils by ho ze současné smlouvy mohli vyplatit. V tomto případě by se jedním z mimosezonních úkolů dočasného generálního manažera Toma Fitzgeralda pravděpodobně stal příchod dalšího brankáře. Kdo se nabízí?

Trh s volnými hráči bude po této sezoně, co se brankářů týče, poměrně bohatý. Podle redaktora webu The Athletic Coreyho Masisaka by klub mohl cílit buď na některé z větších brankářských jmen, levnějšího veterána nebo gólmana pohybujícího se na hraně NHL a AHL.

V první kategorii jde například o Robina Lehnera, Thomase Greisse nebo Coreyho Crawforda. Příchod zkušeného brankáře, který by sloužil jako záskok, by se organizaci vyplatil zřejmě jen z finančního hlediska. Tuto roli obstojně zvládne i Schneider, problémem je ale jeho kontrakt.

Nelze však vyloučit ani to, že se do prvního týmu posune někdo z farmářského Binghamtonu. Další osud Coreyho Schneidera je zkrátka nejistý.

Čtěte také:

Montreal vzpomíná na 27 let starý triumf. Poslední pro Habs i celou Kanadu

Den, kdy Espositovi narostla křídla. Za 25 000 dolarů se stal Černým jestřábem

Share on Google+