Se zatajeným dechem. NHL určí budoucnost nejen sobě, také proto musí znovu začít

Ta obava bobtná napříč sportovními soutěžemi celého světa. Nižšími, vyššími, ve všech sportovních odvětvích. Nejinak je na tom Severní Amerika. Farmářské nebo juniorské hokejové ligy se bojí dvojnásob, protože bez fanoušků mohou mít velké ekonomické problémy. Na rozdíl od NHL nemají jiné významné zdroje příjmů.

Andre Tourigny (na snímku) je tváří kanadského juniorského hokeje těchto dnů. Trenér a viceprezident Ottawa 67’s je vítězem Brian Kilrea Award, ceny pro nejlepšího trenéra systému CHL v sezóně 2019-20. Velkých úspěchů dosáhl s juniory javorového listu také na mezinárodním fóru.

Podle jeho názoru určuje nyní NHL budoucnost rovněž juniorským soutěžím.

„Povedeme diskuse, jakmile play off NHL odstartuje,“ řekl Tourigny ottawským novinám ve čtvrtečním telefonickém rozhovoru. „Když půjde všechno dobře, bude to pozitivní krok. Každá liga napjatě čeká, abychom viděli, jak to půjde.“

Nejslavnější liga udělala pro zdárný průběh, co mohla. Hráči budou dokonale izolováni v Torontu a Edmontonu. Pravděpodobně ve větším bezpečí, než byli dosud doma. Předkolo, jež technicky ještě není oficiální vyřazovací částí známou pod termínem play off, má odstartovat na začátku srpna.

Nejen Andre Tourigny bude lize lig držet palce, aby juniorské OHL, QMJHL a WHL měly na čem postavit funkční plán pro nadcházející sezónu. „Právě teď se soustředíme na říjen jako možný začátek další sezóny, aspoň plán je takto orientován,“ řekl.

Pokud soutěže skutečně začnou, hráči, trenéři i fanoušci se budou muset přizpůsobit. „Covid je tady. Nezmizel. Je pořád na téhle planetě. Soustředím se na to, co mohu ovlivnit,“ dodal Tourigny.

Nejde ale jen o juniorské soutěže. S největší pravděpodobností také NHL začne koncem roku za nestandardních okolností, tedy s prázdnými tribunami. Až budou vpuštěni diváci, bezpečnostní pravidla budou mimořádná. Také proto je dobře, že sezóna nebyla zrušena. Aktuální dohrávka bude skvělým testem, jenž naznačí, jak připravit a ošetřit příští ročník.

Share on Google+