Sedmadvacet Finů společně vyrazilo do zámoří, jedna z hvězd zatím zůstává doma

Návrat sezony 2019-20 je opravdu velmi blízko. Svědčí o tom třeba i fakt, že sedmadvacet finských hokejistů koncem minulého týdne společně vyrazilo zpět do Severní Ameriky – zprávu přinesl list Helsingin-Sanomat.

Útočníci Leo Komarov, Mikael Granlund prý na pátek zorganizovali charterový let z hlavního města země tisíce jezer do New Yorku, odkud se potom každý hráč vydal po vlastní ose na svou adresu.

Na palubě byli vítáni všichni Finové, působící v National Hockey League. Spolu s organizátory tedy skupina nakonec čítala 27 mužů a do zámoří přicestovala během sobotní noci.

Do letadla nastoupili například brankář Pekka Rinne, obránci Miro Heiskanen, Esa Lindell, Markus Nutivaara nebo ještě útočníci Sebastian Aho, Roope Hintz, Mikko Koivu, Jesperi Kotkaniemi, Mikko Rantanen, Teuvo Teräväinen.

„Je pěkné, že můžeme odcestovat takhle společně. Obnovení sezony ale ještě není hotová věc. Celou dobu vlastně jenom čekáme, co se stane," sdělil Rinne před odletem z helsinského letiště.

„Uvidíme. Alespoň tréninkové kempy by už snad měly odstartovat. Na druhou stranu... 10. červenec je pořád daleko," pokračoval.

Kromě obnovení sezony zajímala finské hokejisty rovněž otázka karantény. Přijíždějící na území Spojených států amerických a Kanady mají být totiž dva týdny izolovaní.

„Nemáme přesné informace. Alespoň že tady ve Finsku je teď situace dobrá. Snad nám to nějak pomůže," komentoval Rinne.

„Myslím si, že když cestujete soukromým letadlem, pak nemusíte podstoupit karanténu; nebo možná maximálně na sedm dnů. Uvidíme, co nám řeknou v zámoří," přidal se Heiskanen.

Ve Finsku zatím zůstává útočník Patrik Laine, jenž se údajně o letu "Komarov-Granlund" nedozvěděl. On sám kromě toho návrat zpět do Severní Ameriky ještě neplánuje.

Brankář Tuukka Rask je už nějakou chvíli v Bostonu. Útočník Aleksander Barkov zase trávil veškerý čas během nucené pauzy ve svém domě na Floridě.

Hokejisté mají v zámoří od 8. června povolené tréninky v malých skupinách (tzv. Fáze 2). Účast je zde dobrovolná, tréninková jednotka však musí probíhat v některém z týmových center.

Fáze 3 (start tréninkových kempů) se očekává 10. července. Ostrý návrat by snad mohl proběhnout na přelomu července a srpna. Sezona byla zastavena 12. března, vzhledem k pandemii koronaviru.

