Šéf IIHF René Fasel věří v účast hráčů NHL na olympiádě v Pekingu

Byla to skvělá zpráva. Po neúčasti zámořských hvězd v Pchjongjangu se odbornou veřejností nesla všeobecná skepse i směrem k dalším olympiádám. Jenže aktuální jednání o nové kolektivní dohodě přinesla překvapivý zvrat. NHL, zřejmě za cenu jiných ústupků, hokejistům tuto možnost znovu nabídla.

Tím ještě není zcela vyhráno. Bude nutné dohodnout řadu věcí. Šéf Hokejové federace René Fasel zůstává přesto optimistický. „Nevidím tam problém, který by nás měl rozdělit. Je tam hodně výzev, nicméně novinky kolem nové kolektivní smlouvy jsou pro mě a zvláště mezinárodní hokej velmi dobré,“ řekl agentuře AP, jíž citují další zdroje.

Fasel se v tomto duchu vyslovil jen den poté, co NHL oficiálně oznámila předběžnou dohodu s Hráčskou asociací. Nyní probíhají na obou stranách schvalovací procesy. Ve středu ráno už víme, že Výkonný výbor NHLPA pustil návrh k plošnému hlasování.

Podle agentury AP má smlouva obsahovat ustanovení o účasti hráčů NHL na dvou nadcházejících olympijských hrách 2022 a 2026. Vše je zatím neoficiální. Vynašeči informací nechtějí být jmenováni, protože veřejně NHL až na pár termínů pro nejbližší budoucnost nic neupřesnila.

Kdo a co zaplatí?

Je zde několik možných kamenů úrazu. Zdravotní pojistky, cestovní náklady a marketingová práva. Kupříkladu jen cestovní náklady do Pchjongjangu vyšly na 15 miliónů dolarů, což se IIHF zdráhala uhradit. O tom, že NHL zastaví podnik, přičemž kompenzací fanouškům mají být olympijská klání pro Severní Ameriku v naprosto nevhodném čase, se asi nemá cenu bavit.

René Fasel chápe obavy druhé strany, nicméně zůstává optimistický. Už v únoru si zaletěl popovídat s představiteli nejslavnější ligy do New Yorku a vzájemné setkání nazval „velmi pozitivním mítinkem“. Pokračování pak bohužel zhatil korona virus.

„Po Pchjongjangu jsme to nevzdali,“ ujišťuje šéf Světové hokejové federace. „Rozumíme situaci, jak to tehdy bylo. Žádné špatné pocity. Skutečně věříme, že to v roce 22 vyjde a jsme připraveni pracovat a najít řešení.“

Zástupce ligového komisaře Bill Daly po stejném setkání tak nadšený nebyl. „V této chvíli věříme, že negativa převažují pozitiva,“ řekl v únoru.

Reprezentant Hráčské asociace Don Fehr odcházel spokojený. „Můj dojem ze setkání byl takový, že je tam vůle dotáhnout všechno ke všeobecné spokojenosti.“

Hráči samozřejmě možnost startovat za své národní týmy vítají. „Myslím, že je skvělé pro celý hokej, když se ukážou ti nejlepší. Olympiáda je výjimečná událost. Rádi se podíváme na souboj nejlepších s nejlepšími,“ řekl za všechny Justin Williams z Caroliny.

NHL zatím vyslala své hráče na olympijské hry pětkrát, a to v letech 1998, 2002, 2006, 2010 a 2014.

