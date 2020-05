Sešup Naila Jakupova. Před 8 lety jednička draftu, teď odchod z Petrohradu

V roce 2012 se stal jedničkou draftu, Nail Jakupov měl všechno před sezonou. Po skvělé sezoně v zámořské juniorce po něm z prestižní pozice sáhli Edmonton Oilers, ovšem excentrický ruský útočník očekávání nenaplnil. Postupně se vytrácel, neprosadil se pak ani v St. Louis či Coloradu. Teď jeho sešup napsal další kapitolu v ruské KHL.

Jakupov se do vlasti vrátil před dvěma lety. Dohodl se s Petrohradem, kde měl pomoci k zisku Gagarinova poháru a sám sobě k cestě do ruské reprezentace. Na mistrovství světa, případně i na olympiádu 2022. Za sbornou si sice zahrál, ovšem jen sporadicky.

Ani v KHL to žádná velká jízda nebyla, ačkoli během ročníku 2018-19 sehrál i s play off 66 utkání, vstřelil 27 branek a přidal 14 nahrávek. V další sezoně už to bylo vydatně slabší, za 46 střetnutí mu statistici napočítali pouze 10 gólů a stejný počet asistencí.

Movitý SKA prochází určitou obměnou, vedení už nemíní skupovat všechny nejdražší hráče na trhu, ale jde cestou příchodu mladíků a typově vhodných hokejistů. Pro Jakupova nadále nemá místo, v pátek byl totiž vyměněn do Viťazu Podolsk a bude novým spoluhráčem Jakuba Jeřábka.

Oba týmy v Kontinentální lize úzce spolupracují, do SKA z Viťazu odešli třeba Fin Aaltonen, brankář Samonov nebo šikovný útočník Švec-Rogovoj. Za Jakupova putoval do Petrohradu útočník Pavel Koltygin, zástupci SKA získali také práva na Germana Rubcova, jenž aktuálně působí v organizaci Philadelphie.

Pro Jakupova byla informace o trejdu hodně nečekaná. Nemíří totiž do top klubu ruské ligy, byť Podolsk poslední dobou zaznamenal vzestup a minulý ročník měl na úrovni. „Nail má ještě na dva roky platnou smlouvu, v Petrohradu ho postavili před hotovou věc," řekl serveru championat.ru Jakupovův otec.

Samotný někdejší král draftu NHL 2012 hovoří na stránkách Viťazu smířlivě. „Přesun do Podolsku je pro mě výzva. My hokejisté jsme v podstatě vojáci, kteří si musejí plnit povinnosti. Ale beru to pozitivně," připomněl. „Samozřejmě, bude se mi stýskat po kamarádech z SKA, měli jsme blízké vztahy. Dál se připravuji na sezonu individuálně a čekám, až s Viťazem zahájíme společnou přípravu," dodal.

Pro ruská média je Jakupovův odchod z Petrohradu dalším dokladem jeho ústupu z pozic. Bývalý velmi talentovaný útočník nenaplnil předpoklady, nestal se hvězdou, Místo toho padá do průměru. V Podolsku může najít nový směr, bude mít hodně herního prostoru. Ale na útočníka, který před osmi lety ovládl draft NHL, je to hodně málo...

