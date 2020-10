Skoro vražda, nyní mají být spoluhráči. Thomase lituji, komentuje Krug hit z finále 2019

Rok zpátky byste asi marně hledali dva hráče, kteří by mohli být kamarády ještě méně. Krug ale před pár dny podepsal se St. Louis sedmiletou smlouvu a najednou si ocitá v kabině, kde musel být silně neoblíbený. Jak Krug, tak Thomas už ale hodili neshody za hlavu a jeden druhého respektuje.

Jako by to včera, kdy David Perron stáhl Krugovi helmu z hlavy a sedl si na jeho záda. Když odjížděl ze souboje pryč a obránce Bostonu ještě ležel na ledě, byl v očích Kruga vidět bezmyšlenkovitý vztek. Jenže Perron mířil na střídačku a Krug si ho musel vybít někde jinde. V plné rychlosti tak najel do na puku nic netušícího Roberta Thomase.

Teď jsou spoluhráči.

„Skutečně jsem chtěl dojet Perrona, ale změnil směr a jel na střídačku,“ přiznal Krug v hovoru s Chrisem Pinkertem z redakce St. Louis Blues. „Roberta lituji. Asi není potřeba situaci dál popisovat, je přesně taková, jaká je na videu.“

V průběhu hovoru se do něj přidal také druhý účastník tohoto střetu, Robert Thomas.

„Když se na hit dívám zpětně, myslím, že byl v pohodě,“ uznal. „Není na něm nic špatného, prostě důkaz hokeje v play-off.“

„Hned po sezóně jsem odjel na dovolenou s Tkachukovými. Přišel jsem k nim domů a u stolu seděl Matthew s fotkou, jak mě Krug sráží k ledu a chtěl po mně, abych mu ji podepsal,“ dodal s úsměvem historku s touto situací spojenou.

