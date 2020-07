Smlouva počká, teď jde o Stanley Cup! Vancouver žije snem, jednání s Markströmem se odkládají

Je to sedmadvacet let, co kanadský klub naposledy vyhrál Stanley Cup. A devět let uplynulo od chvíle, kdy dělilo Vancouver jediné vítězství od slavné trofeje. O legendárním poháru nyní mohou hokejisté Canucks snít, v rozšířeném play-off jdou na Minnesotu. Nejsou favorité, ale letos se může stát na ledě prakticky cokoliv. Jeden z trumfů? Wild má zastavit vytáhlý Švéd Jacob Markström mezi třemi tyčemi. Byť bude chytat s nejistotou.

Rád by zůstal.

Dál jistil talentované a sílící mužstvo.

Užíval si život v jednom z nejkrásnějších měst Severní Ameriky.

Jenže podepsáno na další léta zatím nemá. A ještě nějaký čas mít nebude.

"Mám s Jacobem dobrý vztah, zrovna včera jsme spolu opět mluvili. Věřím, že se dohodneme. Ale teď jsme se oba společně rozhodli, že počkáme, až skončí play-off," povídá Jim Benning, generální manažer Canucks

Chce, aby se Markström teď soustředil jen a pouze na hokej. A nerozptyloval se dumáním nad tím, kolik milionů dolarů a na jako dlouho by mu vyhovovalo.

Třicetiletý gólman se na pobřeží Pacifiku vypracoval mezi širší elitu NHL. Naplnil potenciál, kvůli němuž z něj floridští Panthers udělali v roce 2008 celkovou jednatřicítku draftu.

Téměř dvoumetrový čahoun ve zkrácené základní části pochytal 91,8 % střel soupeřů a jeho kvalitu potvrzovaly i analytické údaje. Potvrdil svou výkonnost z posledních let a zajistil, že Vancouver v brankovišti rozhodně bota netlačí.

Jsou to tři roky, co mu předal Ryan Miller žezlo a s ním nadvládu mezi třemi tyčemi. Markström ho třímá sebejistě. A měl by za to být odměněn lukrativní smlouvou.

Zájem je oboustranný zájem. Benning chce týmovou oporu udržet.

"Přejeme si, aby zůstal. Je důležitou součástí našeho týmu a v posledních sezonách podával dobré výkony," míní GM Canucks. "Sednu si s ním a jeho agentem Patem Morrisem po play-off a určitě něco vyjednáme."

Pokud by se to "něco" nepovedlo, Markström se o práci bát nemusí. Na volném trhu by patřil k pekelně horkému zboží.

