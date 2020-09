Smutná rozlučka. Centr newyorské Identity line v tomto play off dohrál

Pokud chcete soupeři pořádně znepříjemnit pobyt na ledové ploše, toužíte po čtvrté útočné formaci Islanders. Casey Cizikas, Matt Martin a Cal Clutterbuck tvrdí muziku na Long Islandu už více než čtyři roky. Jenže typické složení takzvané Identity line se minimálně do konce letošního play off rozpadá. Prvně jmenovaný centr musí kvůli zranění v horní části těla na operační sál, a opouští proto hostitelskou bublinu v Edmontonu.

Informační embargo platí i v případě devětadvacetiletého rodáka z Toronta. Je sice zjevné, že se Cizikas svěří do péče lékařů, s jakým konkrétním problémem za nimi přijde a zda vynechá některá utkání i v další sezoně však zůstává tajemstvím. A to při nejmenším do konce vyřazovací části.

Tlustá čára přes rozpočet

Cizikasova absence přitom z pohledu Islanders přichází snad v nejhorší možnou chvíli. V noci proti Tampě opět padli a v konferenčním finále prohrávají výsledkem 1:3 na zápasy. Jejich propracovaný defenzivní systém, ve kterém hraje čtvrtá lajna zcela zásadní roli, se drolí jako zemědělská půda při erozi.

„Casey není jako každý druhý. Jeho ztrátu poneseme velmi těžko. Nikdy nechcete, aby se vám někdo zranil,” smutnil newyorský obránce Nick Leddy ve vyjádření pro oficiální web klubu. „Teď se ukáže síla naší mentality. Potřebujeme, aby se kluci dokázali vzchopit. Věřím, že na to mají.”

Cizikas chyběl svému týmu již v průběhu utkání s pořadovým číslem dva. Právě v něm si účastník juniorského šampionátu z roku 2011 přivodil své zranění. Podobnou situaci zažil trenér Barry Trotz v základní části, kdy taktéž neměl k dispozici kompletní složení Identity line a snažil se své svěřence přeorientovat na útočnější pojetí hry. Příliš se mu to nevedlo.

Končí také Kühnhackl

Pro třetí duel série s Bolts proto Trotz zvolil jiný recept. Martina s Clutterbuckem povýšil do třetí formace a na střed hřiště k nim dosadil Jeana-Gabriela Pageaua. Zbrusu nový čtvrtý útok pracoval ve složení Colle-Komarov-Brassard. Tento tah se Islanders vskutku vyplatil, podali obstojný výkon a po výsledku 5:3 se radovali z úvodního skalpu ve východním finále. Jenže jak ukázal hned čtvrtý mač, úspěch to nebyl permanentní.

Důležitost Caseyho Cizikase totiž nespočívá pouze ve hře pět na pět, ale také v oslabení. Nevýhodné situace jsou jeho doménou prakticky od chvíle, kdy poprvé prorazil na soupisku newyorského týmu. Za tvrdou práci si v roce 2016 vysloužil pětiletou smlouvu, Islanders tak bude v NHL reprezentovat i v příští sezoně, kdy navíc dosáhne životního zisku v podobě čtyř miliónů dolarů.

Společně s ním se z Edmontonu před včerejším duelem pakoval i osmadvacetiletý Němec Tom Kühnhackl, jehož budoucnost jako potenciálního volného hráče je velmi nejistá. V nadstavbové fázi ročníku sehrál jen tři zápasy v kvalifikačním kole proti Floridě a odnesl si z nich jedinou asistenci. Během základní části pak dostal příležitost v 28 případech a s šesti body nikoho příliš neohromil.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+