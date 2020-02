Snový debut ve 42 letech. Výhru Caroliny vychytal rolbař z farmy

Pro ty z vás, kteří to v noci nezaznamenali - výhru @canes na ledě @MapleLeafs vychytal 42letý rolbař záložního týmu Toronta David Ayres. Jedním slovem - NEUVĚŘITELNÉ. A tady je to nejdůležitější, co byste z jeho výkonu měli vidět ???? pic.twitter.com/8yg2MdnnJG