Sobota ve znamení klíčových zápasů

Povánoční hokejové hody pokračují dnes v noci devíti chody. Sezóna se blíží k polovině a na významu nabývají body. Připočtěme k tomu, že se odehraje hned několik důležitých soubojů mezi divizními rivaly a o napětí bude určitě postaráno.

Tak třeba souboj v Dallasu, kam zavítá Colorado Avalanche. Oba týmy dělí od sebe jen pět bodů. Pro Dallas to bude první utkání po vánoční přestávce, zatímco Avalanche si potřebují spravit chuť po noční prohře s Minnesotou. Hosté určitě hodně uvítali návrat Calea Makara po osmizápasové pauze. Stars se v letošní sezoně potýkají s inkonzistencí. Výborné zápasy střídají s vysloveně mizernými a doufají, že po Vánocích vykročí tou správnou nohou. V nabité Centrální divizi to bude určitě potřeba.

Střetnutí mezi Tampou a Montrealem bude pro oba týmy první po Vánocích. Blesky zaostávají v tabulce Atlantické divize za svými protivníky o pouhé dva bodíky. Lightning mají po nevýrazné první části sezóny co dokazovat a především potřebují ze sebe konečně odkopat deku, která na ně evidentně sedla po nevydařeném play off. Byl by nejvyšší čas. Canadiens oproti tomu letos hrají nad očekávání a určitě budou chtít protivníkovi situaci v ligovém pořadí ještě víc zkomplikovat. Předvánoční úspěšný trip po západě kontinentu je hodně nakopl.

Dva týmy z Metropolitní divize nastoupí dnes proti sobě v rozdílném rozpoložení. Washington včera horko těžko udolal Columbus, zatímco Carolina zklamala na ledě New York Rangers. Byla to jejich třetí porážka po sobě a pokaždé inkasovali více než čtyři branky. Proti našlapané ofenzívě Capitals budou určitě potřebovat svou obranu zpevnit, aby to nedopadlo ještě hůř. Oba celky si vzájemnou rivalitu, která výrazně vzrostla po letošní sérii play-off, v nejbližší době pořádně "užijí". Dnešní zápas je prvním se série tří vzájemných utkání během sedmnácti dnů.

Vancouver bude mít dnes dobrou příležitost navázat na zlepšené výkony z poloviny prosince. Jejich soupeř bude mít totiž za sebou nejen prodlužovaný zápas v San Jose, ale také přelet z Kalifornie na sever, zatímco Canucks měli včera volno. Domácí nutně potřebují body v honbě za vytouženým play-off, do kterého se nedostali už několik let. Dobrou zprávou pro ně je, že se po otřesu mozku vrací k týmu jejich brankářská dvojka Thatcher Demko.

Ve stejný čas jako jejich kolegové z Pacifické divize se do toho opřou dva kluby reprezentující "pouštní hokej". A jde nesporně o nejatraktivnější utkání dnešního programu - Kojoti a Rytíři jsou srovnáni na čele své skupiny, kde mají oba týmy 46 bodů. A protože remízy se už v dnešní době nepovolují, jeden z celků bude mít po dnešní noci na svého rivala minimálně bod k dobru. Pro Vegas bude zápas o to důležitější, že včera nechali body v Anaheimu, kde by vzhledem k letošní "formě" Ducks opravdu ztrácet neměli. Mimoto v přítomnosti Kuempera a Fleuryho, kteří jsou letos oba ve skvělé formě, zřejmě mnoho branek nepadne, takže se dá čekat hokej jako řemen.

01:00 Dallas Stars (20-14-4) - Colorado Avalanche (23-12-3)

01:00 Toronto Maple Leafs (21-14-4) - New York Rangers (18-15-4)

01:00 Tampa Bay Lightning (18-13-4) - Montreal Canadiens (18-13-6)

01:00 Florida Panthers (18-13-5) - Detroit Red Wings (9-26-3)

01:00 Pittsburgh Penguins (22-11-4) - Nashville Predators (18-13-6)

01:00 Carolina Hurricanes (22-14-2) - Washington Capitals (27-7-5)

04:00 Vancouver Canucks (19-15-4) - Los Angeles Kings (16-20-4)

04:00 Vegas Golden Knights (20-15-6) - Arizona Coyotes (21-14-4)

04:30 San Jose Sharks (16-20-4) - Philadelphia Flyers (21-11-5)

