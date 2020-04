Sobotka chystá návrat po operaci. Zůstane v NHL, nebo zvolí přesun do Evropy?

Na podzim se dostal do výborné formy, v Buffalu si Vladimír Sobotka vybojoval důvěru kouče Ralpha Kruegera a tím pádem velkou porci minut v utkáních. Jenže českého reprezentanta pak potkala velká smůla. V duelu proti Tampě Bay ho na stockholmském ledě sestřelil Nikita Kučerova a dvaatřicetiletý rodák z Třebíče následně musel na operaci s pravým kolenem.

Původně se zdálo, že by nemuselo jít o závažnější problém. Ovšem po podrobném vyšetření se lékaři rozhodli pro chirurgický zákrok. V tu chvíli bylo jasné, že účastník tří mistrovství světa vypadne z NHL na delší dobu.

„Jsme z toho smutní, protože 'Sobey' se prezentoval jako skvělý lídr. Hlavně ve stylu hokeje, jaký chceme hrát. Třeba ve hře bez puku je příkladný, to byste mohli pouštět jako ukázku na videu. Teď ho chceme využít aspoň jako mentora pro naše mladší hráče, aby jim mohl předávat své bohaté zkušenosti, když je bohužel zraněný," uvedl tehdy pro nhl.com hlavní kouč Ralph Krueger.

Sobotka se zranil koncem listopadu, věděl, že po operaci bude jeho pauza delší. V letošní NHL tím pádem stihl jen 16 utkání, zaznamenal gól a dvě nahrávky. „Vláďa poctivě rehabilitoval a věřil, že se dokáže vrátit v závěru základní části. Buffalo mělo představu, že by naskočil před play off. Ovšem sezona je přerušena kvůli pandemii koronaviru," konstatuje Robert Spálenka ze společnosti Sport Invest, jež hráče zastupuje.

Zatím není jasné, jaké řešení NHL zvolí. Sobotkovi ovšem letos skončí smlouva a bez ohledu na nejbližší vývoj bude řešit další budoucnost. „Bohužel teď přesně nevíme, jak se situace vyvine. Jakou strategii zvolí kluby NHL, zda bude dál platit sázka spíš na mladší hráče, nebo bude zájem také o ty zkušenější," připomíná Spálenka.

Sobotka je podle jeho slov blízko definitivnímu uzdravení. „Pilně se tomu věnuje, kdyby soutěž pokračovala, šel by hrát. Na příští sezonu bude jednoznačně fit," potvrzuje. Teď jde o to, zda vynikající bojovník najde práci v NHL. „Uvidíme, v zámoří teď všechno stojí, těžko to blíž komentovat," reaguje hráčův agent. „Vláďa si všechno vyhodnotí, jsme otevřeni i možnostem v Evropě," dodává.

Pro týmy z našeho kontinentu by byl Sobotka zajímavým zbožím. V červenci mu bude třiatřicet let, na pažbě má spoustu zkušeností, hokejově je na vysoké úrovni. Potenciální zájemci to dobře vědí. „Objevily se určité možnosti z KHL, ale ty Vláďu nezaujaly," připouští Spálenka. Ve hře by mohlo být Švýcarsko, možná i útočníkův návrat do tuzemské nejvyšší soutěže.

Odchovanec Třebíče ji hrál v letech 2003 až 2007 za pražskou Slavii, poté odešel do Bostonu. NHL pak Sobotka válel v St. Louis či ve zmíněném Buffalu, úspěšné období 2014-17 prožil v ruském Omsku. Kdyby se měl vrátit domů, stalo by se tak po dlouhých třinácti letech.

V tomto ohledu probleskují zprávy, že by zájem mohla mít Sparta, Sobotkův bývalý kouč Vladimír Růžička vede hradecký Mountfield. Ale to jsou pouze spekulace. Zájemců by se nepochybně našlo víc. Jenže účastník Světového poháru 2016 stále myslí na NHL. A s rozhodnutím nespěchá. „Je dost času. Jak jsem řekl, záležet bude na dalším vývoji. Počkáme klidně až do léta," uzavírá Robert Spálenka.

