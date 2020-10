Sobotka má jasno: Míří za Červenkou, ale dál preferuje NHL. Dočká se nabídky?

Zkušený útočník Vladimír Sobotka spojí svou nejbližší budoucnost s Rapperswilem. Se švýcarským klubem, ve kterém působí i Roman Červenka, se dohodl na měsíční spolupráci.

„Vláďovi doběhla smlouva s Buffalem, a stal se tak volným hráčem. V pátek se v zámoří otevřel trh s volnými hráči, v případě odpovídající nabídky by pro něj byla NHL stále preferovanou variantou. Jelikož byl v minulé sezoně zraněný a Buffalo se následně nedostalo do play off, nehrál už několik měsíců soutěžní zápas. Proto jsme se domluvili na této možnosti, kdy podepsal krátkodobou smlouvu s tím, že v případě zajímavé nabídky může okamžitě odejít do NHL,“ vysvětluje Robert Spálenka, šéf hokejové sekce agentury Sport Invest, která hráče zastupuje.

„Zároveň je tady samozřejmě také možnost smlouvu v Rapperswilu prodloužit. Pro Vláďu je teď ze všeho nejdůležitější, aby si zase po dlouhé době zahrál kvalitní zápasy v kvalitní lize a udržel se ve stoprocentní kondici. Tohle všechno angažmá ve Švýcarsku splňuje. Dalším z plusů byl i fakt, že v klubu působí Roman Červenka. Oba se dobře znají a společné působení v jednom týmu je lákalo,“ dodává Spálenka.

Kromě Červenky působí v Rapperswilu i další český útočník František Řehák. Třiatřicetiletý Sobotka, jenž v uplynulém ročníku NHL zasáhl vinou zranění kolene jen do 16 utkání, v nichž vstřelil jeden gól a zapsal dvě asistence, nyní bude v povinné karanténě.

Premiéru v dresu švýcarského klubu by měl absolvovat příští pátek v duelu proti Servette Ženeva. Rapperswil po Sobotkovi sáhl i proto, že se týmu zranil americký Steve Moses, a tak mu přišlo angažování zkušeného českého hráče velmi vhod.

