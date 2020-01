Špatné zprávy ze zámoří, Hertl v této sezoně dohrál

Ze zámoří přišla nehorší možná zpráva o stavu českého hokejisty Tomáše Hertla. Jeho klub ze San Jose informovalo ohledně vyšetření svého hráče prostřednictvím sociálních sítí a rozhodně své příznivce nepotěšilo. Dle prohlášení je zranění nejproduktivnějšího Žraloka natolik vážné, že už letos do průběhu soutěže nezasáhne.

Vše vypadalo vcelku nevinně, Hertl byl natlačen obránci Vancouveru na zadní hrazení a najednou nebyl schopen se postavit. Jakýkoliv úmysl z druhé strany těžko hledat, avšak nutno podotknout, že se jednalo o poslední moment českého forwarda na ledě v této sezoně.

Ještě před osudným okamžikem stihl vstřelit 16. branku a poslední v letošním ročníku. Během 48 utkání přidal ještě 20 asistencí a se ziskem 36 bodů se stal základním pilířem celého týmu. I díky tomu byl donominován na letošní All Star Game, kde pobavil maskou Justina Biebera.

Žraloci se letos pravděpodobně do playoff nepodívají, pokud se jim nepovede udělat velkou sérii výher v řadě. O to více právě vyřazení českého centra tuzemské fanoušky blíží vůči blížícímu se mistrovství světa ve Švýcarsku, jelikož Miloš Říha by jistě o služby útočníka San Jose stál.

Vážnější zranění však Hertla potkalo již při jeho začátcích v NHL, kdy v sezoně 2013/14 zaznamenal zranění kolene a musel vynechat i část sezony 2016/17.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+