SPEKULACE: Liga připouští zkrácenou sezonu. Minimem je 48 zápasů

Nová sezona kanadsko-americké NHL, jež určitě neodstartuje do konce tohoto kalendářního roku, je stále plná otazníků. Zástupci ligy mají situaci s řešením všech detailů o to těžší kvůli zhoršující se pandemii koronaviru, která ve Spojených státech opět sílí. A byť stále věří, že dokáží odehrát kompletní sezonu, na veřejnost již prosákly informace o možném zkráceném ročníku, který by měl mít minimálně 48 zápasů.

Informace o zvažovaném zkráceném ročníku přinesli Emily Kaplanová a Greg Wyshynski z ESPN. Wyshynski se odvolal na zdroje blízké vedení NHL. Podle něj by však nová sezona, pokud by byla skutečně zkrácená, neměla mít v základní části méně než 48 zápasů.

Ač tedy komisař Gary Bettman velmi touží po tom, aby sezona 2020/21 proběhla bez zkracování, své názory nejspíš pod tlakem přehodnocuje. Původně totiž operoval s tím, že by nový ročník měl začít 1. prosince. Nyní je již nějakou dobu jisté, že se začne nejdříve na začátku ledna. A to ani zdaleka není hotový termín. A tak se do popředí derou ligové scénáře, které počítají se zkrácením sezony.

Formát se 48 zápasy v základní části byl v NHL viděn během sezony 2012/13, která byla zkrácena kvůli výluce. Tehdy se soutěž rozjela 19. ledna a skončila předáním Stanley Cupu 24. června. Podobný scénář měla NHL i v roce 1995.

Liga má podle spekulací několik důvodů, proč by se nakonec měla uchýlit ke zkrácenému ročníku. Tím hlavním je, aby sezona 2021/22 proběhla v klasickém formátu kvůli příchodu 32. člena ligy, kterým budou Seattle Kraken. Je ve velkém zájmu soutěže, aby nový trh prožil plnohodnotný ročník, což se pochopitelně vyplatí zejména finančně.

S financemi se navíc pojí také nová americká televizní smlouva, kterou bude liga zařizovat. Současný kontrakt s NBC skončí po nadcházející sezoně a NHL by rozhodně měla lepší podmínky pro jednání, pokud by ročník 2021/22 začínal v klasickém termínu.

S televizí se rovněž pojí i další důvod, kterým je termínová kolize s olympijskými hrami, jež se budou příští rok konat od 23. července v Japonsku. Liga sice navenek reaguje na zmínky kolize s olympiádou vlažně, ale přeci jen obava z možné ztráty sledovanosti je strašákem. A to nejen pro NHL, ale především pro televizní společnosti samotné.

Šéf hráčské asociace, Bill Daly, připustil, že je ve hře až tucet scénářů. A to i těch, které přesahují olympijské hry. Pro The Athletic však uvedl, že by se NHL měla soustředit na ukončení sezony k 30. červnu. A stihnout celou základní část s 82 zápasy pro každý tým, a k tomu stihnout odehrát standardní play-off, je nereálný cíl.

Jsou tedy slova Dalyho o ukončení sezony během půl roku důkazem, že liga velmi vážně zvažuje zkrácený ročník? Při zhodnocení možných záporů, kterým by NHL mohla čelit, pokud by trvala na odehrání kompletní soutěže, se zdá, že ano. Dobrá televizní smlouva na americkém trhu je pro ligu v tuto chvíli tím nejdůležitějším.

