Stanley Cup? Nepopsatelné chvíle, září Palát. Bublina šampióny stmelila

Fantastické play off korunoval životním úspěchem. Ondřej Palát s hokejisty Tampy Bay oslavil zisk Stanley Cupu, po poslední finálové výhře 2:0 se šampióni pustili do bouřlivých oslav. „Jsou to nepopsatelné chvíle. Celý život sníte o tom, že to jednou vyhrajete," říká v rozhovoru, který zprostředkovala jeho zastupující agentura Sport Invest.

I s odstupem několika hodin je devětadvacetiletý rodák z Frýdku-Místku plný štěstí. „Jako malý kluk si na to hrajete za barákem a teď se to stalo realitou. Vyhrát Stanley Cup je absolutně nepopsatelný zážitek, umocněný euforií celé organizace – všech spoluhráčů, trenérů, zaměstnanců i fanoušků klubu," připomíná.

Hokejisté Lightning kráčeli k triumfu jistě. Za stavu 3:1 na zápasy sice v sobotu podlehli Stars 2:3 ve druhém prodloužení, další bitvu ovšem zvládli a celkovým poměrem 4:2 na utkání ovládli sérii. Palát potvrzuje, že udělat poslední krok je ohromně těžké.

„Je to klišé, ale jednoduše platí. Finálová série byla hrozně těžká, Dallas hrál výborně. Ale i když jsme prohráli pátý zápas, byli jsme sebevědomí a věděli, že šestý zápas jednoduše vyhrajeme," zmiňuje. V roce 2015 byl Palát u toho, když Lightning ve finále play off podlehli Chicagu, tentokrát se stal součástí vítězného týmu. Ve 25 vyřazovacích bitvách nastřílel 11 gólů a přidal sedm asistencí.

Hráči Tampy Bay měli nejvyrovnanější formu a také skvělé individuality na klíčových pozicích. „Musím říci, že jsme hráli skvěle z obrany, k ničemu jsme je nepustili. I když už se k nám dostali, ´Vasi´ (brankář Andrej Vasilevskij) udělal super zákroky. Jsem přesvědčen, že jsme vyhráli zaslouženě," konstatuje.

Po vyčerpávajících bojích cítí velkou únavu, ale především ohromnou radost. Jízdu Blesků si bude pamatovat celý život, Ondřej Palát prožil nejlepší týdny hokejové kariéry. „Troufám si říci, že ano," souhlasí. „Tým byl výborně složený, taktika nám všem sedla a táhli jsme za jeden provaz. Bublina nás paradoxně stmelila do party, kterou nikdy nepamatuji," povídá o nezvyklých okolnostech letošního play off.

Lightning byli pohromadě dva měsíce v uzavřených komplexech v Torontu a po přesunu na finále konference pak v Edmontonu. Odměnou jim budiž životní triumf. Pohár jako první zvedl nad hlavu kapitán Steven Stamkos, který byl po zdravotních potížích k dispozici jen ve třetím finále. „Je skvělé, že jsme mohli vyhrát také pro něj. Prošel si složitým obdobím, ale i když nemohl hrát, byl s námi a maximálně nás podporoval," připomíná.

Vítězové Stanleyova poháru už se přesunuli z Edmontonu do Tampy Bay. „Dnes nás čeká oslava na lodích v centru města, potom máme představení poháru na Buccaneers stadionu," hlásí Palát. Účastník olympiády 2014, Světového poháru 2016 a loňského MS v Bratislavě pak vyrazí do vlasti. „Domů bych se měl dostat příští týden. Už se nemůžu dočkat dcerky, manželky a celé rodiny," uzavírá.

