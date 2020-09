Startuje i druhé konferenční finále, Tampa Bay narazí na Islanders

Vyřazovací část se pomalu blíží do finiše, v noci na úterý se rozehraje také druhé konferenční finále, tentokráte to mezi celky z Východu. Hokejisté Tampy Bay vyzvou v souboji o postup Ostrovany z New Yorku.

02:00 Tampa Bay Lightning – New York Islanders

Přesun do Edmontonu proběhl hladce, teď je čas na další pořádnou bitvu.

Favorita je v tak pokročilé fázi play-off těžké určit, podle posledního kola mají ale na papíře převahu Blesky.

Mezi nimi a Bostonem se totiž očekávalo vyrovnané představení, při kterém by se diváci mohli dočkat třeba i sedmého utkání. Místo toho ale Tampě stačilo na postup pouhých pět zápasů, v posledních třech duelech s Bruins navíc ani jednou neinkasovali nad dvě branky.

Na druhé straně Ostrované se museli strachovat až do samotného konce. Svěřenci Barryho Trotze sice po čtyřech zápasech měli k dispozici proti Philadelphii mečbol, Flyers však Isles ještě pořádně zatopili a o postupujícím rozhodlo až sedmé klání.

Trenér Jon Cooper nebude moci ani v této sérii využít služeb Stevena Stamkose. Absence kapitána a vyhlášeného ostrostřelce je vždy nepříjemností, hokejisté Bolts už ale v aktuálně probíhající vyřazovací části dokázali, že šlapou jako hodinky i bez něj.

To Trotzova parta by žádné ztráty počítat neměla. Otázkou je, kdo dostane přednost mezi třemi tyčemi – původní jednička Semjon Varlamov, nebo veterán Thomas Greiss, jenž vychytal v rozhodujícím představení čisté konto.

