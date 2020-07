Statistická vyčůranost. Kouč Bruins chce play-off v Torontu kvůli bilanci z posledních let

Když se novináři ptají hráčů či trenérů před začínající sérií play-off na poměr vzájemných utkání se soupeřem, většinou se jim dostane odmítavých odpovědí. Nic takového mě nezajímá, čísla nehrají roli, do teď jsem o nich nevěděl...

Jenže podobné reakce mohou být pouze uměle vytvořeným štítem, kterým se respondenti snaží obrnit své sebevědomí. Takový kouč Bostonu Bruce Cassidy zohledňuje zkušenosti z minulých sezon dokonce i ve svých preferencích týkajících se hostitelských měst.

Sympatický pětapadesátník by chtěl svůj tým letos šéfovat v Scotiabank Areně, hale patřící velkému rivalovi z Toronta. Důvod je vcelku zjevný.

Bruins v rámci obou posledních vyřazovacích bojů narazili v úvodním kole na Maple Leafs a pokaždé je dokázali udolat v sedmizápasové sérii. V součtu dvou úspěšných let pod taktovkou Cassidyho zaznamenali vyrovnanou venkovní bilanci 3:3, nikdy ale na torontském stadionu neprohráli o více než dva góly.

Boston si navíc odnáší pozitivní zkušenost i z roku 2013, kdy tým ještě vedl Claude Julien. V Air Canada Centre zvládlo mužstvo z východního pobřeží Spojených států oba úvodní zápasy a ten třetí mu unikl o jedinou branku. Sérii přesto dovedl do vítězného konce.

„Na tom kluzišti jsme v play-off opravdu po většinu času hráli velmi dobře,” připustil Cassidy v rozhovoru pro rozhlasovou stanici WEEI s tím, že by mu vůbec nepřekáželo přijmout stánek věčného rivala na několik měsíců za svůj.

Ve skutečnosti tak dobří nejsou

Jenže při pohledu do dlouhodobých statistik deseti elitních klubů základní části se nedá říct, že by Boston disponoval nejlepšími předpoklady pro to, aby v Torontu vydoloval Stanley Cup.

Asi nejvíce po Scotiabank Areně touží Colorado, které vyhrálo na stadionu Maple Leafs v základní hrací době sedmkrát z posledních deseti případů a jen jednou odešlo bez bodového zisku. Sedm vítězství na ledě Toronta za stejné období zaznamenala i Tampa Bay, která však zároveň počítá tři porážky po 60 minutách.

Naopak jednoznačně nejhorší čísla z kanadské hokejové metropole vlastní Philadelphie. Po základní hrací době tu slavila výhru jen dvakrát, další dva skalpy přišly až v nadstavbové části zápasu. Strach z Toronta by muselo případně překonávat i Vegas, které od svého vstupu do NHL v jeho hale nastoupilo ke třem utkáním a pokaždé bez úspěchu.

DLOUHODOBÁ ÚSPĚŠNOST TOP 10 TÝMŮ ZÁKLADNÍ ČÁSTI NA LEDĚ TORONTA

Colorado (7 výher - 1 prohra - 1 výhra po prodloužení/nájezdech - 1 prohra po prodloužení/nájezdech) - 17 z 20 možných bodů St. Louis (5-1-3-1) - 17 bodů Washington (5-2-2-1) - 15 bodů Tampa Bay (7-3-0-0) - 14 bodů Carolina (5-4-1-0) - 12 bodů Boston (5-4-0-1) - 11 bodů Dallas (4-4-0-2) - 10 bodů Pittsburgh (4-5-0-1) - 9 bodů Philadelphia (2-6-2-0) - 8 bodů Vegas (0-1-0-2) - 2 z 6 možných bodů

Zástupci NHL by se na dalším postupu a definitivním rozluštění hádanky o hostitelských městech měli dohodnout už tento týden. Vybírat budou z redukovaného seznamu, který čítá pět aspirantů. Kromě Toronta v úvahu připadá ještě Edmonton, Los Angeles, Chicago a Las Vegas, o němž se od začátku mluví jako o největším favoritovi.

