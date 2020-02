Strach o McDavida. Hvězda Oilers si pohmoždila levé koleno

V nočním duelu mezi Edmontonem a Nashvillem se příznivci Oilers strachovali o svou největší hvězdu. Connor McDavid totiž skončil po osobním souboji na mantinelu, což odneslo levé koleno.

Přesně to stejné koleno, které si poranil v posledním utkání minulé sezony.

Kapitán Oilers tehdy tvrdě nalétl levou nohou napřed poté, co upadl v souboji s calgarským Markem Giordanem. Výsledkem bylo roztržené koleno a zlomená holenní kost. McDavid později přiznal, že odmítl operaci, aby byl připraven hrát v letošní sezoně.

A právě z toho důvodu nejednomu fanouškovi v noci zatrnulo.

Třiadvacetiletého Kanaďana poslal na mantinel zadák Nashvillu Dante Fabbro, k incidentu došlo po necelých čtyřech odehraných minutách ve druhém dějství. Ze střetu odešel s pohmožděným levým kolenem.

„Má na levém koleni modřinu. Koukali se na něj mezi třetinami a ledovali to, stejně tak po zápase. Ptal jsem se ho, jak se mu vede, načež mi odpověděl, že bude hrát, že se cítí fajn,“ komentoval po utkání stav svého svěřence Dave Tippett.

Jak vážné je vlastně McDavidovo zranění? „Mimořádně u něj jsou extra bezpečnostní opatření. Co jsem se dozvěděl, tak by to nemělo být nic vážného,“ dodal lodivod Oilers.

Kapitán aktuálně druhého celku Pacifické divize odehrál v utkání s Predators téměř devatenáct a půl minuty, ve třetí třetině pak strávil na ledě bez třinácti vteřin šest minut.

Connor McDavid v letošním ročníku odehrál pětapadesát duelů, v nichž nastřílel třicet gólů a na další jednapadesáti se podílel asistencí. Rodák z Richmond Hill je na druhém místě celoligového bodování, před ním je jen jeho parťák z Edmontonu Leon Draisaitl.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+