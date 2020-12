Střet zájmů u Tryskáčů? Ve Winnipegu bude trénovat otec syna

Dave Lowry je dlouholetý trenér a předtím vynikající hráč NHL. V dresech Vancouveru, St. Louis, Floridy, San Jose a Calgary naskočil v letech 1985-2004 k 1084 zápasům NHL, v nichž nasbíral 351 bodů (164+187). Všechno dohromady dělá z pětapadesátiletého muže dobrou volbu na trenérský post v nejslavnější lize. Ve Winnipegu minulý týden nastoupil jako asistent.

„Předně je to skvělá příležitost,“ pochvaloval si v rozhovoru s novináři. „Znám reputaci Paula Maurice, stejně jako Jamieho Kompona, Charlieho Huddyho a Wadea Flahertyho. Nemyslím, že jsem jiný než ostatní trenéři. Když dostanete možnost sem nastoupit, budete se učit, což je vzrušující.“

Jets oznámili angažování Lowryho v pondělí 23. listopadu. Zaplnili tím díru po Toddu Woodcroftovi, který kývnul na nabídku postu hlavního kouče University ve Vermontu. Vznikl tím jen drobný problém nebo spíš neobvyklost. Dave Lowry je totiž otcem centra Winnipegu Adama Lowryho.

„Dívám se na to tak, že jsme oba profesionálové,“ krčí rameny starší z rodinné dvojice. „Já jsem trenér, on hráč a tak to bude fungovat. Časem může mít na něco jiný pohled než já, ale bavili jsme se o tom a jsme v pohodě. Užijeme si to.“

Dave Lowry strávil minulou sezónu jako kouč juniorského týmu Brandon Wheat Kings ve Western Hockey League. Dovedl je k 35 výhrám a 28 porážkám (z toho 6 v prodloužení). To vše, než uťala sezónu opatření kvůli koronaviru.

Celkem má za sebou sedm let ve WHL, kde prošel tři kluby. Asistenta trenéra v NHL už dělal. Pět sezón s touto zkušeností rozdělil mezi Calgary Flames a Los Angeles Kings. Na stejné úrovni byl rovněž členem trenérského štábu Kanady u juniorského národního týmu.

„Přinese nám hromadu zkušeností, především práci s mladými hráči. V NHL pracoval hlavně na speciálních formacích a v Los Angeles byl vlastně také u toho, když se Kings dramaticky zvedli v gólové produkci při hře pět na pět,“ vyzdvihl na novém podřízeném Maurice.

Adama netrénoval od jeho dětských let. A nemyslete, že otce synova přítomnost u Jets nesváže. Jak přiznal, už zhruba před čtyřmi lety vedl s Paulem Mauricem řeč o svém možném angažmá u Tryskáčů, nakonec ale oba vyhodnotili tuto variantu jako nevhodnou.

„Adam tehdy ještě nebyl etablovaný hráč NHL, stále hledal svou cestu. Na tom jsme to ukončili. O čtyři roky později je solidním hokejistou, našel si v NHL své místo, což umožnilo tuto příležitost,“ odhaluje pozadí svého vstupu do organizace otec.

Noviny připomínají, že Adamu Lowrymu vyprší po této sezóně kontrakt a stane se nechráněným volným hráčem. To je snad poslední, jediná oblast, kde by mohla být otcova přítomnost v této souvislosti „zajímavá“. Bude mít na synovu budoucnost vliv?

„Nemyslím, že bych s tím měl cokoli mít. Adam se bude snažit být tím nejlepším hráčem. Potřebujeme ho ve formě, abychom vyhrávali, bude to pro něj výzva,“ věří Lowry starší.

Share on Google+