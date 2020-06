Strålman o návratu NHL: Stojí to za to? Hlavní by měla být bezpečnost

Vedení National Hockey League zhruba před týdnem představilo plán na pokračování aktuální sezony, která byla v březnu přerušena kvůli pandemii koronaviru. Zatímco někteří hráči návrat milovaného sportu přivítali, Anton Strålman se k dalšímu vývoji staví skepticky.

„Myslím, že bychom měli být znepokojení. Existuje mnoho způsobů, jak se na to podívat. Vím, že každý chce zpátky hokej, ale bezpečnost musí být na prvním místě. Je to trochu znepokojivé, nemůžu to popřít,“ řekl Strålman pro uznávaný web The Athletic.

Třiatřicetiletý bek se aktuálně připravuje ve svém mateřském městě Tibro. Do zámoří by se měl vrátit nejdříve na začátku července, kdy by podle plánu měly začít tréninkové kempy. Na zápasy se pak hokejoví příznivci mohou těšit v srpnu.

„Přestože je většina hráčů mladých a zdravých, tak jsem si jistý, že existují hráči jako já, kteří mají zdravotní problémy. Nevím, jak by moje tělo reagovalo, pokud bych virus dostal,“ pokračoval švédský zadák.

Strålman se dlouhodobě potýká bronchiektázií, při které se na plicích udržuje hlen a dochází k rozšíření průdušek. Na jeho onemocnění se přišlo v době, kdy ještě nastupoval za New York Rangers, teprve před rokem pak vysadil léky.

„Bylo by hrozné, kdybychom přiletěli do hostujících měst, začali hrát a dostal by to jeden z pracovníků v budově. Nejde jen o padesát lidí v týmu, musí tam být hodně dalších lidí. Pokud někdo z nich onemocní a potenciálně zemře, tak kdo je za to zodpovědný? A je to něco, čeho chci být součástí?“ ptá se Strålman.

Bývalý obránce Toronta, Columbusu, New Yorku nebo Tampy by se stejně jako někteří jeho kolegové rád vrátil k hokeji, ne však za každou cenu. Strålman na svůj první Stanley Cup stále čeká, v předkole by s Floridou narazil na New York Islanders.

„Ale stojí to za to? Bezpečnost je hlavní. Nemyslím si, že bychom měli být upřednostňováni před lidmi, kteří to skutečně potřebují víc než my. Právě teď je na světe tolik lidí, kteří prožívají opravdu těžké časy. Myslím, že všichni hokejisté a majitelé by měli být rádi za to, kde jsou,“ uzavřel Strålman.

