Subban může být platný. Důležité bude najít mu parťáka, těší se nový trenér Devils

Ve funkci je zhruba pět týdnů. Čeká ho nelehký úkol. Tým, který loni prošel zajímavou a slibnou přestavbou, znovu vhodným způsobem doplnit či obměnit a nasměrovat k lepším výsledkům. Lindy Ruff se rozpovídal o těch několika týdnech i o tom, co všechno s Devils plánuje.

S hráči se seznamoval především telefonicky nebo skrze video hovory. Jejich dovednosti studoval na záznamech. New Jersey má po sezóně. Pokud se nic nezmění, hokejisté se sejdou k tréninkovým kempům až v listopadu. To už bude muset být pohromadě i tréninkový štáb. Také ten se teprve tvoří.

„Pittsburgh nebo Toronto udělalo nějaké změny, k dispozici je dost lidí,“ naznačil Ruff.

K samotnému týmu podotkl, že rezervy vidí hlavně v obraně. Ke zlepšení by mohly stačit úpravy herního stylu. „Díval jsem se na to. Sleduji a posuzuji také rychlost našeho týmu. Jde o to, jestli na zvolený herní styl máme hráče nebo bude muset dojít k personálním změnám.“

Život trenérům komplikuje současná situace plná omezení a posunutých termínů. Někteří bojují za právo sejít se s mladíky před začátkem kempu a normálně s nimi pracovat. Nikdo nic neví, liga se bojí a v řadě věcí ani nemůže cokoli rozhodnout.

„Jsou státy, kde to nejde, taková je realita. Od března každopádně uběhlo hodně času, hráči na sobě musí pracovat i mimo led,“ říká nový kouč.

Věří, že většina hokejistů je zodpovědná. Třeba od mladého Jacka Hughese se tvrdá příprava vyloženě očekává. „Když je vám osmnáct, ztrácíte hodně i na 21-22leté hráče. Není snadné vstoupit do ligy v osmnácti. Sidney Crosby měl v tom věku obrovsky silné nohy, to Jack neměl.“

Problém jménem Subban

Z toho, co zatím viděl a jaké povědomí o kádru Devils má, se nejvíc těší na spolupráci s Nico Hischierem, jehož považuje za mimořádně disponovaného hráče. Na druhé straně tuší, že důležité bude probrat P.K. Subbana. Výkonnost zkušeného zadáka setrvale klesá. Do New Jersey odcházel z Nashvillu po své asi nejslabší sezóně, ta loňská rozhodně ke zlepšení nevedla.

Problém je obrovská stropová zátěž ve výši devíti miliónů dolarů, a to ještě pro nadcházející dva roky. Také proto byl Subban jedním z prvních hráčů, jemuž Ruff volal. Dlouze si po telefonu povídali. „Snaží se fyzicky vzkřísit, extrémně tvrdě maká,“ poodhalil přístup jednatřicetiletého obránce.

Ruff míní ordinovat Ďáblům ofenzivnější styl hry, v němž budou mít šikovní zadáci prostor zaútočit. Právě to býval Subbanův byznys. Nutné bude, aby dál neztrácel rychlost. „Vím, že se P.K. trochu trápil. Hra se zrychluje, a pokud udrží ten krok dva, může velmi dobře zapadnout do našeho systému. Klíčové rovněž bude najít mu dobrého partáka do obranné dvojice.“

Vedle zkušených chce zkušený trenér využívat mladé hráče. „Budeme se snažit hrát stylem, který pomůže mladým. Že z toho budou chyby, s tím se musí počítat. Chce to trpělivost. Když dospíváte, učíte se neprohrávat. Ještě důležitější bude vyhrávat na dlouhodobější bázi. Musíme si hlavně navzájem věřit. To je bod, kam bych tuhle partu rád dostal,“ slibuje Lindy Ruff.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+