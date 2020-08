Svečnikov chce v Carolině prodloužit co nejdříve. Jak se cítí po zranění?

Mezi týmové tahouny Hurricanes se v letošním ročníku zařadil i ruský mladík Andrej Svečnikov. Talentovanému útočníkovi již zbývá poslední rok nováčkovské smlouvy, nový kontrakt by rád podepsal ještě před jejím vypršením.

Svečnikovův druhý rok v National Hockey League se z osobního hlediska opravdu vydařil. Dvacetiletý Rus byl s 61 body (24+37) třetím nejproduktivnějším Hurikánem v základní části, v té vyřazovací (6 zápasů, 4+3) pak více kanadských bodů posbíral už jen Sebastian Aho.

Už v tak mladém věku patří mezi klíčové dílky ofenzivní skládanky Caroliny, což by se určitě mělo projevit i na jeho příjmu. Aktuální nováčkovská smlouva mu vyprší po nadcházející sezoně, sám by se ale na té nové domluvil ještě před jejím začátkem.

„Jsem tomu otevřen. Myslím, že můj agent tu práci splní. Říkal jsem mu, že nic nechci vědět, dokud to nebude hotové. Prostě mi řekne, až to bude, do té doby si s tím nechci dělat starosti,“ říká dvojka draftu 2018.

Příprava mladého hokejisty na nový ročník by neměla být v ohrožení. Svečnikov se totiž zranil ve třetím střetnutí prvního kola proti Bostonu, kdy po souboji se Zdenem Chárou nepříjemně spadl na svou pravou nohu a na první pohled to vypadalo, že na led se vrátí až za dlouho.

To se naštěstí nevyplnilo, rodák z Barnaulu se dle svých slov cítí téměř na 100 % v pořádku.

„Bylo to dost strašidelné. Viděl jsem ten zákrok na videu a říkal jsem si, že není možné, že to bylo takhle tvrdé. Podstoupil jsem ale magnetickou rezonanci a všechno vypadá v pořádku. Myslím, že jsem měl hodně štěstí,“ uvědomuje si mladý forvard.

Kromě Svečnikova bude za rok končit smlouva také obránci Dougie Hamiltonovi, jenž je naopak pilířem defenzivních řad. Generální manažer Don Waddell se nechal slyšet, že by rád oba podepsal co nejdříve.

„Jsou to velmi důležití hráči pro tuto organizaci a dává tedy smysl to vyřešit dříve, než později. Jsou to ale odlišné kontrakty, Andrej totiž končí svůj nováčkovský. S oběma hráči máme dobré vztahy, takže plně očekávám, že zde budou chtít setrvat,“ hlásí Waddell.

