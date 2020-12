Švédský juniorský tým se rozpadá, nakaženého trenéra nejspíš nahradí Daniel Alfredsson

Tým Tre Kronor do dvaceti let zažívá hrůzostrašný kemp, alespoň po té zdravotní stránce. Hned osm členů mezi hráči a realizačním týmem muselo akci opustit, zároveň tak nemůže letět do Kanady a zúčastnit se následného šampionátu. Pozitivní test na COVID-19 měl i hlavní trenér Tomas Monten, ve Švédsku se spekuluje, že jeho post zaujme Daniel Alfredsson.

„Nemůžeme do Kanady vzít někoho od nás, neprošel prvním testem. Proto bude trenérem někdo, kdo se do bubliny dostane bez jakýchkoliv komplikací,“ řekl generální manažer týmu Olof Östblom pro Sport Bladet.

A tím dotyčným by měl být právě sedmačtyřicetiletý Alfredsson. Dlouholetý kapitán ottawských Senátorů byl součástí realizačního týmu seniorského výběru Švédska na Světovém poháru, nyní má za sebou roční stáž u celku Ottawa Sting, kde trénoval čtrnáctileté hokejisty. S těmi letos postupuje do vyšší věkové kategorie.

Hned čtveřice trenérů byla pozitivně testována - Tomas Monten, hlavní trenér; Anders Lundberg, asistent trenéra; Nizze Landen, trenér brankářů a Adam Almqvist, video trenér.

Pokud Švédi nechtějí být diskvalifikováni, musí jmenovat nový trenérský štáb. Ten ihned po smutném zjištění doplnil kouč osmnáctek Anders Eriksén, další se připojí až v Kanadě. A právě díky tomu, že Daniel Alfredsson žije v Ottawě, nemusí absolvovat první z trojice testů před samotným šampionátem.

Kromě trenérů si balit kufry museli také útočníci William Eklund, Karl Henriksson, Albin Grewe a obránce William Wallinder.

