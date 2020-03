Světový pohár podle The Hockey News? Češi jen s osmi hráči ve výběru Evropy

Už před více než rokem se rozhodlo, že Světový pohár se letos neuskuteční. Jak by však mohl vypadat, kdyby se konal? S tím přišel prestižní zámořský portál The Hockey News.

Oproti roku 2016, kdy se konal naposledy, by měl jen šest účastníků. Představila by se na něm mužstva Kanady, USA, Finska, Švédska, Ruska a výběru Evropy. Česká reprezentace i tým složený z hokejistů Severní Ameriky do 23 let ve variantě The Hockey News chybí.

Brankoviště bez Francouze, Mrázka i Ritticha

Češi by měli nejpočetnější zastoupení v třiadvacetičlenném týmu Evropy, ovšem překvapivě žádného gólmana. Před Pavlem Francouzem, Petrem Mrázkem či Davidem Rittichem dostali přednost Dán Frederik Andersen, Lotyš Elvis Merzlikins a Němec Philipp Grubauer.

V obraně figurují Filip Hronek z Detroitu a Michal Kempný s Radko Gudasem z Washingtonu. V útoku jejich parťák Jakub Vrána, aktuálně zraněný Tomáš Hertl ze San Jose, Dominik Kubalík z Chicaga, Martin Nečas z Caroliny a pochopitelně i střelec David Pastrňák z Bostonu.

Krejčí s Voráčkem ve výběru rovněž chybějí

Jeho spoluhráč David Krejčí ve výběru chybí, stejně jako útočník Jakub Voráček z Philadelphie. Dva nejlépe placení Češi letošního ročníku NHL doplatili na omezení The Hockey News, kdy platový strop nesmí přesáhnout 81,5 milionu amerických dolarů, stejně jako v NHL.

Zda se dočkáme v dalších letech čtvrtého pokračování Světového poháru, který navázal na populární Kanadský pohár, je zatím ve hvězdách. Poprvé v roce 1996 triumfovali Američané, v roce 2004 i před čtyřmi lety v Torontu se radovali hráči s javorovým listem na prsou.

Jak by vypadal tým Evropy?

Brankáři:

Frederik Andersen (Dánsko) – Elvis Merzlikins (Lotyšsko) – Philipp Grubauer (Německo)

Obránci:

Roman Josi (Švýcarsko) – Filip Hronek

Moritz Seider (Německo) – Michal Kempný

Radko Gudas – Erik Černák (Slovensko)

Zdeno Chára (Slovensko)

Útočníci:

Tomáš Tatar (Slovensko) – Leon Draisaitl (Německo) – David Pastrňák

Nikolaj Ehlers (Dánsko) – Anže Kopitar (Slovinsko) – Jakub Vrána

Tomáš Hertl – Nico Hischier (Švýcarsko) – Kevin Fiala (Švýcarsko)

Dominik Kubalík – Lars Eller (Dánsko) – Oliver Bjorkstrand (Dánsko)

Martin Nečas

Share on Google+