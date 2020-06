Syn legendy je blíž NHL. Reichel se na dva roky upsal Winnipegu

Dva roky bojoval ve farmářské AHL, teď se Kristian Reichel přiblížil vysněné NHL. Syn legendy českého hokeje a olympijského vítěze Roberta Reichla podepsal dvouletou smlouvu s Winnipegem.

Kristian Reichel to v organizaci dobře zná, uplynulé dvě sezony strávil na farmě Jets v týmu Manitoba Moose. Dosud měl kontrakt jen pro AHL, teď už to neplatí. Šikovný útočník si vybojoval plnohodnotnou smlouvu v elitní soutěži a může být 24. odchovancem litvínovského klubu, který se prosadí do NHL

Účastník mistrovství světa juniorů 2017 a 2018 udělal další krok ke splnění svého snu. „Jsem rád, že to takhle dopadlo, že i přesto, že mě nikdo nedraftoval, tak mi dal Winnipeg šanci. Teď doufám, že mě to posune dál v kariéře a budu zase kousek blíž k NHL. Je to odměna za tu dřinu – teď vím, že to mělo smysl," uvedl Kristian Reichel pro webové stránky Vervy.

Winnipeg #NHLJets have signed free agent Kristian Reichel to a 2 year Entry Level contract starting in 2020-21.



AAV: $752,500



2020-21: $700,000 Base + $15,000 SB

2021-22: $775,000 Base + $15,000 SB



Reichel played for the Manitoba Moose last season.https://t.co/1C98VbZAqz pic.twitter.com/vnaEFh0Bln — CapFriendly (@CapFriendly) June 15, 2020

Dvaadvacetiletý útočník sehrál v minulé sezoně 39 utkání AHL, vstřelil 12 branek a přidal 5 nahrávek. V případě působení v NHL by si podle serveru capfriendly.com Reichel vydělal za dvě sezony celkem 1,475 milionu dolarů a navíc má na oba ročníky jistý podpisový bonus po 15 tisících dolarů. Pokud zůstane na farmě, jeho základní plat bude činit 70 tisíc dolarů ročně.

Za Atlantikem hraje Reichel od léta 2017, kdy zamířil do kanadského juniorského týmu Red Deer Rebels. Za další rok kývl na nabídku Jets a podepsal smlouvu pro AHL s týmem Moose. Ve farmářské lize stihl za dvě sezony celkem 94 zápasů a 27 bodů. V české TELH, kterou hrál za mateřský Litvínov, má na kontě 66 utkání, 5 gólů a 7 asistencí.

Z úspěchu odchovance mají velkou radost v Litvínově. „Jeho podpis v NHL je pro náš klub a Litvínov skvělá vizitka. Pro mě osobně je to satisfakce za období, kdy poslouchám chytré řeči od negativně naladěných „fanoušků“, a to nejen ze stran neodborných kruhů, jak děláme v Litvínově hokej špatně. Kristianovi to moc přeji a věřím, že podpisem smlouvy jeho kariéra teprve začíná," řekl na stránkách severočeského klubu šéf tamní mládeže Kamil Havelka.

