Tampa Bay Lightning a shrnutí sezony 2019-20: Touží napravit loňský zmar, bude příležitost?

V minulém ročníku suverénně získala Prezidentovu trofej, aby potom naprosto šokovaně vypadla ve čtyřech zápasech hned v prvním kole s Blue Jackets. Celé léto schytávala Tampa Bay kritiku a výsměch skutečně ze všech stran, letos by chtěla pochopitelně vše napravit.

Zatím ale nikdo ani netuší, jestli vůbec bude sezona ještě pokračovat, zda dostanou Blesky šanci získat onen vytoužený Stanleyův pohár.

Není pochyb jinak o tom, že Tampa Bay patří mezi nejlepší kluby posledních let, pravidelně bývá mezi favority na vítěze sezony.

Poklidnější léto



Leckdo by možná očekával, že po takovém zmaru v play off přijde i nějaká ta větší výměna v kádru. Jádro sice zůstalo kompletně celé, ale jeden nemalý trejd přišel. 22. června byl vyměněný J.T. Miller do Vancouveru.

Další změny v týmu byly menšího rázu. Smlouva skončila zadáku Antonu Strålmanovi, který se upsal jako volný hráč Panthers. Do týmu pak přišli Kevin Shattenkirk, který byl vykoupen z kontraktu týmem New York Rangers, Patrick Maroon, Luke Schenn a Curtis McElhinney.

S Shattenkirkem se ovšem Tampa Bay trefila skutečně do černého. Americký zadák na jihovýchodě USA jakoby ožil a předváděl takový hokej, na jaký jsme u něj byli zvyklí v dresu St. Louis.

Změna taktiky?

O Lightning bylo všeobecně známo, že už od prvních zápasů válcovali jako dobře seřízená mašina, která přehrávala jednoho soupeře za druhým.

Údajně jeden hráč přímo z kabiny měl uvést, že právě to byl jeden z důvodů, proč Tampa Bay loni v play off vyhořela. Už neměla tolik síly. Jistě, může to znít sebevíc úsměvně, neboť přeci všechny týmy mají za sebou dvaaosmdesát utkání, některé bojují až do onoho posledního duelu, aby se vůbec dostaly do vyřazovacích bojů.

Na druhou stranu je faktem, že ve velké drtivě případů kluby, jež si zajistily postup do play off už několik zápasů před ukončením základní části, pak zvolňují své tempo a nechávají někdy i své nejlepší hráče jen na tribuně, aby posbírali co nejvíce sil právě na vyřazovací boje.

Tampa Bay tak neučinila. Kučerov se navíc hnal za Art Ross Trophy, tudíž dostával neustále velkou porci minut i v době, kdy už týmu v podstatě o nic nešlo.

Ať už je to pravda, nebo ne, start letošního ročníku naznačuje nemálo.

20. listopadu, už více než měsíc od prvního utkání ročníku, se Tampa Bay nacházela na 25. místě NHL! V 18 duelech nasbírali Lightning pouhých 20 bodů, což bylo rozhodně dosavadní největší překvapení probíhající sezony.

Ovšem jakoby skutečně to bylo v plánu. Zpomalit rozjezd, tempo nabírat postupně a nejlepší formu předvést v play off. Udělat přesný opak loňské sezony.

A zdá se, že to Bleskům skutečně vycházelo na míru. Od onoho dvacátého listopadu totiž Tampa Bay nasbírala vynikajících 72 bodů (nejvíce v celé lize) v 52 zápasech, vyšplhala se na druhé místo Atlantické divize a pohodlně kráčela do play off. A to i přesto, že hned ve třinácti duelech chyběl vinou zranění kapitán Steven Stamkos.

Jestli to byl skutečně účel, nebo jen shoda náhod a Lightning prostě na začátku ročníku neměli formu, to se zřejmě asi už nedozvíme.

Divoká uzávěrka přestupů

Julien BriseBois, generální manažer klubu, dobře věděl a ví, že má pod sebou jeden z nejlepších kádrů v NHL, tudíž před uzávěrkou přestupů nečekal a ještě ho posílil.

I když ho to stálo oba výběry v prvním kole draftu, které Lightning vlastnili. Nejprve získal Blakea Colemana z New Jersey, za něhož obětoval i Nolana Footea. Výběr v prvním kole se ovšem může změnit na rok 2021.

Zadarmo pak Tampa podepsala kontrakt do konce tohoto ročníku se Zachem Bogosianem, který rozvázal smlouvu se Sabres těsně před uzávěrkou přestupů.

Onen druhý výběr v prvním kole (původně patřil Canucks), který Tampa Bay získala v létě, jak bylo zmíněno výše, byl za J.T. Millera. Nyní ho poslala do San Jose za Barclaye Goodrowa. Výměna, která rozhodně vzbudila hodně nejasných otázek.

Na druhou stranu Tampa Bay dala opět a jasně najevo: chceme Stanley Cup!

Bude příležitost?

Pokud se letos sezona ještě rozjede a dohraje, Tampa Bay bude bezpochyby patřit opět mezi největší favority.

Lightning se zřejmě za pokračování ročníku i velmi (doslova) modlí, neboť jejich situace na příští sezony už nevypadá úplně nejrůžověji. Pod smlouvu na další sezonu má totiž jenom tři beky, přičemž jeden z nich je Braydon Coburn, který už letos několik zápasů jen proseděl na tribuně.

Novou smlouvu dostane také Anthony Cirelli, který patří mezi kandidáty na zisk Frank J. Selke Trophy. Logicky si tak rozhodně řekne o nemalý peníz. Dále o novém (a bohatším) kontraktu budou jednat Michail Sergačjov či Carter Verhaeghe.

A i kdyby se platový strop zvýšil na plánovaných 84 milionů dolarů, což se nakonec zřejmě nestane vinou pozastavení ročníku a klesnutí příjmů, bude mít Tampa Bay při současném rozpoložení jen necelých osm milionů prostoru na to, aby do něj vecpala alespoň tyto zmíněné hráče. Přitom je téměř jisté, že pouze duo Cirelli-Sergačjov jej překročí samo. Co pak ale ti ostatní?

BriseBoise skutečně čeká v létě těžká práce. A zřejmě už nepostaví tak silný kádr, jaký letos Tampa Bay sestavila.

Ze světa statistik

TÝMOVÉ STATISTIKY

Sezona 2019-20: bilance 43-21-6, 92 bodů

Postavení v tabulce: 3. místo v National Hockey League

Vstřelené branky: 243 ... 1. místo ... (3.47 na zápas)

Obdržené branky: 194 ... 10. místo ... (2.77 na zápas)

→ Pozn.: Vstřelené a obdržené branky, nepočítáme-li nájezdy.

INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY

Produktivita: Nikita Kučerov (PK)... 85 kanadských bodů

Nejlepší střelec: Nikita Kučerov (PK) ... 33 gólů

Nejvíc výher: Andrej Vasilevskij (G) ... 35 výher

Nejlepší úspěšnost: Andrej Vasilevskij (G) ... %ús 91.7

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Erik Černák (O) ... 67 zápasů ... 5 gólů ... 7 asistencí ... 12 kanadských bodů ... +/-: 11 kladných bodů

Jan Rutta (O) ... 33 zápasů ... 1 gól ... 6 asistencí ... 7 kanadských bodů ... +/-: 6 kladných bodů

Ondřej Palát (C) ... 69 zápasů ... 17 gólů ... 24 asistencí ... 41 kanadských bodů.... +/-: 25 kladných bodů

